Названо вітаміни, які треба пити для відновлення здоров’я шкіри після зими

Після зими шкіра потребує особливого догляду та ретельного зволоження. Вітер та низька вологість не проходять безслідно, роблячи шкіру сухою та подразненою.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про вітаміни, які необхідні для відновлення шкіри після зими.

Як відновити шкіру після зими

Холодна зимова погода на вулиці та опалення в приміщенні можуть мати великий вплив на здоров’я шкіри. Багато людей відчувають сухість, свербіж або почервоніння шкіри взимку, оскільки їх шкіра намагається пристосуватися до різких змін температури.

Увімкнення опалення в холодні зимові місяці забирає вологу з повітря та шкіри. Увімкніть зволожувач повітря, щоб допомогти шкірі зберегти більше вологи. Вони також є хорошим засобом для полегшення сухості носових пазух і можуть навіть допомогти зменшити кількість вірусів, що передаються повітрям.

Зволоження шкіри за допомогою потрібних інгредієнтів є чудовим способом покращити стан шкіри. Обов’язково зволожуйте вологу шкіру для досягнення оптимальної ефективності.

Також варто після зими наситити організм необхідними для шкіри вітамінами.

Вітамін А

Такий стимулює ділення клітин сполучної тканини - фібробластів, які виробляють білки шкіри, колаген та еластин, від яких залежить її пружність. Проявом дефіциту вітаміну А є лущення і тріщини в куточках губ.

Вітамін А міститься в таких продуктах: морква, молоко, зелений горошок, броколі, абрикоси, гарбуз.

Вітамін Е

Він прискорює процеси відновлення в епідермісі і покращує кровопостачання, швидко і м'яко виводить токсини із зайвою рідиною. Також запобігає появі набряклості.

Дефіцит вітаміну Е проявляється блідістю і різким підвищенням чутливості шкіри, а також втратою еластичності і появою ранніх зморшків.

Його можна знайти в таких продуктах: броколі, мигдалі, шпинаті, авокадо, лісових горіхах, волоський горіх, ківі, гарбузі, спаржі та оливковій олії.

Вітаміни групи В

Вони активізовують процес відновлення шкіри шляхом того, що беруть участь в обмінних процесах жирів, вуглеводів і білків. Якщо шкіра покривається рожевими плямами та втрачає свою еластичність - це симптоми нестачі вітаміну В3.

Хвороблива сухість, лущення, тріщини в куточках рота можуть свідчити про дефіцит вітаміну В2. Для поповнення запасів вітамінів групи B потрібно вживати наступні продукти: м'ясо, горіхи, злаки, дріжджі, гриби, молоко, печінка, яєчний жовток.

Вітамін С

Вітамін С - корисний антиоксидант у догляді за шкірою, що стимулює вироблення колагену, бореться з вільними радикалами, освітлює колір обличчя та зменшує ознаки вікових змін. Зазвичай інгредієнт міститься у сироватках, зволожувальних кремах і масках, допомагаючи отримати здорову, сяючу та захищену від несприятливих факторів навколишнього середовища шкіру.

Цинк

Цинк життєво важливий для здоров'я шкіри. Всі тканини організму містять цинк. Вітамін потрібен нашому організму для синтезу білка, виробництва колагену та загоєння ран. Антиоксидантні властивості цинку можуть допомогти захистити клітини від пошкодження з часом.