Вчені розвіяли головний міф про 5G: що показало нове дослідження

Прихильники теорій змови про шкоду 5G вже багато років стверджують, що ця технологія нібито небезпечна для здоров'я. Однак нове наукове дослідження остаточно спростувало їхні головні аргументи.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на онлайн-видання Android Authority , що представляє світ Android і технологій.

Робота вчених була опублікована в рецензованому журналі PNAS Nexus (Oxford Academic). Учені провели прямий експеримент: вони впливали на клітини шкіри людини випромінюванням на частотах 27 і 40,5 ГГц - це ті самі діапазони, що використовуються в сучасних 5G-мережах.

Причому потужність була в 10 разів вищою за встановлені норми, а тривалість опромінення - до 48 годин. Результат: жодних найменших змін у ДНК і роботі генів.

Чому це важливо

Частоти, які використовуються в 5G, занадто низькі, щоб пошкодити молекули ДНК або іонізувати атоми - тобто вони фізично не здатні викликати мутації або генетичні збої. Це ключовий момент, на якому базується все дослідження.

Вчені також приділили особливу увагу можливому впливу температури. У деяких попередніх роботах спостерігалися незначні зміни, але, як виявилося, вони були викликані саме нагріванням тканин, а не самим електромагнітним випромінюванням.

У новому дослідженні цей фактор повністю виключили - температуру ретельно контролювали, щоб отримати чистий результат.

Як зазначають експерти, навіть такі масштабні та науково обґрунтовані дослідження навряд чи змінять думку затятих прихильників теорій змови. Найімовірніше, вони назвуть ці дані "пропагандою" або "замовленням від урядів".