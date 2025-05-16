Ученые развеяли главный миф о 5G: что показало новое исследование

Сторонники теорий заговора о вреде 5G уже много лет утверждают, что эта технология якобы опасна для здоровья. Однако новое научное исследование окончательно опровергло их главные аргументы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание Android Authority , представляющее мир Android и технологий.

Работа ученых была опубликована в рецензируемом журнале PNAS Nexus (Oxford Academic). Ученые провели прямой эксперимент: они воздействовали на клетки кожи человека излучением на частотах 27 и 40,5 ГГц - это те же диапазоны, что используются в современных 5G-сетях.

Причем мощность была в 10 раз выше установленных норм, а продолжительность облучения - до 48 часов. Результат: ни малейших изменений в ДНК и работе генов.

Почему это важно

Частоты, используемые в 5G, слишком низки, чтобы повредить молекулы ДНК или ионизировать атомы - то есть они физически не способны вызывать мутации или генетические сбои. Это ключевой момент, на котором базируется все исследование.

Ученые также уделили особое внимание возможному влиянию температуры. В некоторых предыдущих работах наблюдались незначительные изменения, но, как оказалось, они были вызваны именно нагревом тканей, а не самим электромагнитным излучением.

В новом исследовании этот фактор полностью исключили - температуру тщательно контролировали, чтобы получить чистый результат.

Как отмечают эксперты, даже такие масштабные и научно обоснованные исследования вряд ли изменят мнение ярых сторонников теорий заговора. Скорее всего, они назовут эти данные "пропагандой" или "заказом от правительств".