Учебный год в школах Киева начнется 1 сентября: что известно

В Киеве с 1 сентября стартует обучение в школах в офлайн режиме. Работать будут только те учреждения, в которых есть укрытия и они соответствуют нормам.

Как будут работать школы в Киеве

"Самая главная задача на новый учебный год – это безопасность учащихся и учителей. Именно эта тема стала основополагающей в подготовке школ", - сказала чиновница.

Перед учебным годом проверят в первую очередь, прилегающие к учебным заведениям территории. Ими будут заниматься специалисты ГСЧС и проверят округу на наличие взрывоопасных предметов.

Параллельно с этим идет процесс и проверки объектов укрытия школ — там должны быть подготовлены запасы воды, медикаментов и все необходимое.

Для школ, где укрытия нет, подготовлено и будет проверено укрытие в шаговой доступности.

"В начале учебного года во всех школах пройдут необходимые тренировки с учителями и детьми по поводу действий во время воздушной тревоги", – отметила Елена Фиданян.

Кто будет учиться дистанционно

Также она добавила, что дети, которые по тем или иным причинам не могут вернуться в Киев, будут учиться дистанционно.

Отмечается, что подготовка к открытию первого сентября ведется во всех 422 школах Киева.