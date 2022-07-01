Навчальний рік у школах Києва розпочнеться 1 вересня: що відомо
У Києві з 1 вересня стартує навчання в школах в офлайн режимі. Працювати будуть тільки ті установи, в яких є укриття і вони відповідають нормам.
Про відкриття шкіл повідомила директор Департаменту освіти і науки Олена Фиданян.
Як працюватимуть школи в Києві
"Найголовніше завдання на новий навчальний рік - це безпека учнів і вчителів. Саме ця тема стала основоположною в підготовці шкіл", - сказала чиновниця.
Перед навчальним роком перевірять в першу чергу, прилеглі до навчальних закладів території. Ними займатимуться фахівці ДСНС і перевірять на наявність вибухонебезпечних предметів.
Паралельно з цим йде процес і перевірки об'єктів укриття шкіл - там повинні бути підготовлені запаси води, медикаментів і все необхідне.
Для шкіл, де укриття немає, підготовлено і буде перевірено укриття в кроковій доступності.
"На початку навчального року у всіх школах пройдуть необхідні тренування з вчителями і дітьми з приводу дій під час повітряної тривоги", – зазначила Олена Фіданян.
Хто буде вчитися дистанційно
Також вона додала, що діти, які з тих чи інших причин не можуть повернутися до Києва, навчатимуться дистанційно.
Зазначається, що підготовка до відкриття першого вересня ведеться у всіх 422 школах Києва.
Нагадаємо, в офісі президента розповіли, як школи готують до початку навчального року.
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