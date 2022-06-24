Как будут работать школы в Украине в новом учебном году: важные условия
В украинских школах новый учебный год планируют начать традиционно с 1 сентября, и ученики смогут вернуться за парты, если это позволит ситуация с безопасностью в регионе.
Об этом 24 июня рассказал заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в ходе брифинга.
Как готовят школы к началу учебного года
Чтобы уроки проводились преимущественно в офлайн-режиме, учебные заведения должны соответствовать необходимым требованиям.
Так, сейчас в школах проводятся мероприятия по усилению безопасности, а именно:
- специалисты ГСЧС проверяют учебные заведения и прилегающие к ним территории на наличие взрывоопасных предметов;
- в школах должны действовать системы оповещения, и особенно обращается внимание на доступность оповещения для детей с нарушениями зрения и слуха;
- к началу учебного года в каждом учебном заведении должны быть определены и обозначены пути эвакуации;
- в каждом учебном заведении должно быть укрытие для всех учеников и педагогов;
- в школах создаются запасы воды и медикаментов;
- проводятся тренировки по действиям в случае объявления сигнала воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что в Украине могут изменить дату начала нового учебного года в школах и вузах в условиях военного положения.
Недавно глава МОН Украины Сергей Шкарлет объяснил, когда ученики и студенты могут пойти на учебу, и добавил, что министерство может дать разрешение в рамках автономии для руководителей профтехучилищ и вузов, чтобы начать обучение в начале августа или середине.