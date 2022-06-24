Как будут работать школы в Украине в новом учебном году: важные условия

В украинских школах новый учебный год планируют начать традиционно с 1 сентября, и ученики смогут вернуться за парты, если это позволит ситуация с безопасностью в регионе.

Так, сейчас в школах проводятся мероприятия по усилению безопасности, а именно:

Ранее сообщалось, что в Украине могут изменить дату начала нового учебного года в школах и вузах в условиях военного положения.

Недавно глава МОН Украины Сергей Шкарлет объяснил, когда ученики и студенты могут пойти на учебу, и добавил, что министерство может дать разрешение в рамках автономии для руководителей профтехучилищ и вузов, чтобы начать обучение в начале августа или середине.