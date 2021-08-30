Учебный год по новым карантинным правилам: учителям придется ходить в щитках

В Минздраве выпустили новое постановление о карантинных правилах в школах в новом учебном году. Школьникам на уроках разрешено быть без защитных масок, а вот учителям рекомендуют использовать защитные щитки.
Об этом говорится в постановлении Министерства охраны здоровья.
Ученики начальной школы могут находиться на уроках и передвигаться по школе без защитных масок.
Школьники от 12 лет должны на переменах находиться в защитных масках, на уроках можно их снимать.
Учителям рекомендуется во время проведения уроков использовать защитные щитки. Это средства защиты нужно ежедневно дезинфицировать, согласно инструкции производителя.
Персонал школы утром должен заходить в помещение только с использованием средств персональной защиты – маски, респираторы (закрыты должны быть и нос, и рот)
Если у кого-то из сотрудников обнаружили температуру выше 37,2 градуса или другие признаки COVID-19, то его могут не допустить к работе.
Директор должен создать график, по которому проходит допуск учеников в помещение (использовать все возможные входы в школу) - чтобы избежать скопления.
Передвижение между кабинетами и аудиториями должно быть минимизировано. Желательно проводить уроки в течение дня в одном и том же помещении для одного класса.
В расписании занятий нужно предусмотреть возможность определения разного времени начала и окончания занятий и перемен для разных классов и групп.
По возможности нужно обеспечить проведение занятий по отдельным предметам на свежем воздухе.
После каждого урока нужно проветривать класс не менее 10 минут.
На всех входах в школу должны быть организованы места для обработки рук антисептиками. В санитарных комнатах нужно обеспечить наличие жидкого мыла и бумажных полотенец. Использование многоразовых полотенец запрещено.
После проведения занятий в конце рабочего дня необходимо провести очистку и дезинфекцию поверхностей (столы, стулья, дверные ручки, перила)
Для учащихся необходимо разработать также график питания, с учетом нормы физической дистанции – 1 метр.
В школах запрещено организовывать питание по принципу "шведский стол" и функционирование питьевых фонтанчиков.
Питьевой режим организуется за счет использования индивидуальных емкостей для воды.
Работники столовой должны использовать средства индивидуальной защиты – маски (респираторы или щитки), одноразовые перчатки.
Ученик при появлении симптомов должен немедленно надеть защитную маску. Учителя должны изолировать ученика в специально отведенное помещение и проинформировать родителей.
В классе, где был обнаружен ученик с признаками заболевания, должны провести вне графика проветривание и дезинфекцию.
Остальные ученики класса, где был обнаружен ребенок с признаками заболевания, должны пойти на самоизоляцию.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве сообщили, кому из школьников не нужен медосмотр к 1 сентября.
А также рассказывали о том, что школам дали рекомендации, как провести 1 сентября.