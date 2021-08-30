Учебный год по новым карантинным правилам: учителям придется ходить в щитках

Карантинные правила для школьников:

Ученики начальной школы могут находиться на уроках и передвигаться по школе без защитных масок.

Школьники от 12 лет должны на переменах находиться в защитных масках, на уроках можно их снимать.

Карантинные правила для учителей и работников школы:

Учителям рекомендуется во время проведения уроков использовать защитные щитки. Это средства защиты нужно ежедневно дезинфицировать, согласно инструкции производителя.

Персонал школы утром должен заходить в помещение только с использованием средств персональной защиты – маски, респираторы (закрыты должны быть и нос, и рот)

Если у кого-то из сотрудников обнаружили температуру выше 37,2 градуса или другие признаки COVID-19, то его могут не допустить к работе.

Директор должен создать график, по которому проходит допуск учеников в помещение (использовать все возможные входы в школу) - чтобы избежать скопления.

Передвижение между кабинетами и аудиториями должно быть минимизировано. Желательно проводить уроки в течение дня в одном и том же помещении для одного класса.

В расписании занятий нужно предусмотреть возможность определения разного времени начала и окончания занятий и перемен для разных классов и групп.

По возможности нужно обеспечить проведение занятий по отдельным предметам на свежем воздухе.

После каждого урока нужно проветривать класс не менее 10 минут.

На всех входах в школу должны быть организованы места для обработки рук антисептиками. В санитарных комнатах нужно обеспечить наличие жидкого мыла и бумажных полотенец. Использование многоразовых полотенец запрещено.

После проведения занятий в конце рабочего дня необходимо провести очистку и дезинфекцию поверхностей (столы, стулья, дверные ручки, перила)

Для учащихся необходимо разработать также график питания, с учетом нормы физической дистанции – 1 метр.

В школах запрещено организовывать питание по принципу "шведский стол" и функционирование питьевых фонтанчиков.

Питьевой режим организуется за счет использования индивидуальных емкостей для воды.

Работники столовой должны использовать средства индивидуальной защиты – маски (респираторы или щитки), одноразовые перчатки.

Если у ребенка обнаружили признаки COVID-19:

Ученик при появлении симптомов должен немедленно надеть защитную маску. Учителя должны изолировать ученика в специально отведенное помещение и проинформировать родителей.

В классе, где был обнаружен ученик с признаками заболевания, должны провести вне графика проветривание и дезинфекцию.

Остальные ученики класса, где был обнаружен ребенок с признаками заболевания, должны пойти на самоизоляцию.