В Минздраве рассказали, кому из школьников не нужен медосмотр на 1 сентября

Медосмотр школьников к 1 сентября потребуется не всем детям. Ученики 2-11 классы могут проходить осмотр врачей на протяжении года.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины.

Для первоклассников

Украинцам напомнили, что перед началом школы будущие первоклассники должны пройти медосмотр.

Им нужно посетить таких врачей:

хирург ортопед-травматолог;

офтальмолог;

стоматолог;

нужно сдать анализ крови на гемоглобин;

другие анализы и специалисты по показаниям.

После этого педиатр или семейный врач выпишет медицинскую справку № 086-1о о состоянии здоровья ребенка, диагноз, группу на физкультуре.

Также первоклашкам нужна справка о сделанных профилактических прививках по форме № 063/о.

Кому справка не обязательна к 1 сентября

Ученики 2-11 классов должны проходить медицинский осмотр раз в год, но не обязательно перед учебным годом. Нужные консультации и анализы по возрасту подскажет педиатр или семейный врач.

Все врачи и анализы - бесплатные. Если нужна консультация узкого специалиста - врач делает электронное направление.

Кстати, направление не требуется к гинекологу, психиатру, наркологу, стоматологу и врачу, у которого под наблюдением находится ребенок с хроническими заболеваниями.