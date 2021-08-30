Навчальний рік за новими карантинними правилами: вчителям доведеться ходити в щитках

Карантинні правила для школярів:

Учні початкової школи можуть перебувати на уроках і пересуватися по школі без захисних масок.

Школярі від 12 років повинні на перервах перебувати в захисних масках, на уроках можна їх знімати.

Карантинні правила для вчителів та працівників школи:

Вчителям рекомендується під час проведення уроків використовувати захисні щитки. Це Засоби захисту потрібно щодня дезінфікувати, згідно з інструкцією виробника.

Персонал школи вранці повинен заходити в приміщення тільки з використанням засобів персонального захисту-маски – респіратори (закриті повинні бути й ніс, і рот)

Якщо у когось зі співробітників виявили температуру вище 37,2 градуса або інші ознаки COVID-19, то його можуть не допустити до роботи.

Директор повинен створити графік, за яким проходить допуск учнів в приміщення (використовувати всі можливі входи в школу) - щоб уникнути скупчення.

Пересування між кабінетами та аудиторіями має бути мінімізовано. Бажано проводити уроки протягом дня в одному і тому ж приміщенні для одного класу.

У розкладі занять потрібно передбачити можливість визначення різного часу початку і закінчення занять і змін для різних класів і груп.

По можливості потрібно забезпечити проведення занять з окремих предметів на свіжому повітрі.

Після кожного уроку потрібно провітрювати клас не менше 10 хвилин.

На всіх входах в школу повинні бути організовані місця для обробки рук антисептиками. У санітарних кімнатах потрібно забезпечити наявність рідкого мила і паперових рушників. Використання багаторазових рушників заборонено.

Після проведення занять в кінці робочого дня необхідно провести очищення та дезінфекцію поверхонь (Столи, Стільці, дверні ручки, поруччя)

Для учнів необхідно розробити також графік харчування, з урахуванням норми фізичної дистанції-1 метр.

У школах заборонено організовувати харчування за принципом "шведський стіл" і функціонування питних фонтанчиків.

Питний режим організовується тільки з використанням індивідуальних ємностей для води.

Працівники їдальні повинні використовувати засоби індивідуального захисту-маски (респіратори або щитки), одноразові рукавички.

Якщо у дитини виявили ознаки COVID-19:

Учень при появі симптомів повинен негайно надіти захисну маску. Вчителі повинні ізолювати учня в спеціально відведене приміщення і проінформувати батьків.

У класі, де був виявлений учень з ознаками захворювання, повинні провести поза графіком провітрювання і дезінфекцію.

Решта учнів класу, де була виявлена дитина з ознаками захворювання, повинні піти на самоізоляцію.