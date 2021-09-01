Где учатся дети известных украинцев и сколько стоит их обучение

Сын Сергея Притулы

Сын шоумена и телеведущего Сергея Притулы учится в столичном лицее "Подол". Обучение в этом лицее идет на украинском языке, но параллельно дети учат два иностранных языка – английский и немецкий.

Сын Тины Кароль

12-летний Вениамин уже четыре года грызет гранит науки в лондонской школе Repton Preparatory School. Мальчик живет в украинской семье, изучает иностранные языки. За его обучение Тина Кароль за год отдает около одного миллиона гривен.

Сын Катерины Осадчей

Старший сын известной телеведущей в этом году поступил в Мерилендский университет в Колледж-Парке в США. Весной Илья окончил киевскую частную международную школу.

Дочь Маши Ефросининой

Дочка телеведущей Маши Ефросининой Нана учится в Кловском лицее иностранных языков. Уроки там проходят на двух языках – английском и украинском. Также в лицее учат французский, немецкий и корейский языки. Стоимость обучения за год – от 13 тысяч долларов за младшие классы, до 11500 за старшие классы.

Дети Оли Фреймут

Злата, дочка Оли Фреймут, учится в Печерской международной школе. Уроки в этом учебном заведении ведут на английском языке, а стоимость одного года обучения – от 24 тысяч долларов. Стоит отметить, что в эту школу телеведущая отвела уже и младших детей – сына Валерия и дочку Евдокию.

Дети Оли Поляковой

Дочери Оли Поляковой – Мария и Алиса, проходят обучение в одной из государственных гимназий Киева с углубленным изучением французского языка. Официально обучение в этой гимназии бесплатное.

Сын Тараса Тополи

Сын фронтмена группы "Антитела" и певицы Алеши учится в специализированной школе с углубленным изучением иностранных языков. Год обучения обходится родителям всего в 8 тысяч гривен.

Сын Потапа

Андрей проходит обучение в гуманитарной гимназии в центре Киева. Он изучает сразу три иностранных языка – английский, французский и польский.

Дети Виталия Кличко

Максим и Лиза живут и учатся в Германии – в Международной школе Гамбурга. Год обучения в этом заведении обходится родителям в 20 тысяч долларов.

Дочь Владимира Остапчука

Эмилия учится в частной начальной школе "Смартика" на Оболони. Точная стоимость обучения в данной школе неизвестна, но средняя цена за месяц в школах такого типа – от тысячи долларов.

Дети Камалии

Двойняшки Арабелла и Мирабелла учатся в престижном Киевском филиале Международной британской школы. Все предметы преподают на английском языке, а за год обучения родители платят от 20 до 25 тысяч долларов в год. Стоит отметить, что в этой же школе учится младшая дочь Веры Брежневой – Сара.

Дети Сергея Бабкина

Веселина и Артур ходят в авторскую школу Бойко в Харькове. Год обучения в этой школе стоит около 85-90 тысяч гривен.