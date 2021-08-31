Тысячи киевлян 1 сентября не смогут отвести своих детей в школу: в чем причина
В КГГА установили ряд запретов в школах на 1 сентября. И это приведет к тому, что многие родители не смогут сопровождать своих первоклассников в классы в этот важный день.
Какие запреты установили в Киеве и почему родители не смогут отвести детей в школу – читайте в материале ниже.
Родителям в Киеве запретят посещать учебные заведения без наличия документа, который подтвердит прохождение полного курса вакцинации от коронавируса. В качестве альтернативы – можно предоставить документ об отрицательном тестировании на COVID-19 проведенного не более, чем за 72 часа до посещения заведения. Этот запрет действует во всех зонах карантина.
Почему родители не смогут отвести своих детей в школу
В Киеве по состоянию на июль 2021 года было сформировано 1065 первых классов и оформлено пойти 30 тысяч будущих первоклассников. Еще 2,5 тысячи мест было свободно.
30 тысяч первоклассников – это в среднем около 60 тысяч жителей Киева, которые захотят отвести своего ребенка в первый класс.
По данным Минздрава, две дозы вакцины от коронавируса в Киеве получило более 570 тысяч киевлян. Однако, далеко не факт, что все 60 тысяч родителей входят в число вакцинированных.
Сделать тест ПЦР менее чем за сутки до 1 сентября – практически невыполнимо. Да и большинство семей не смогут позволить себе выложить 1600-1800 гривен за два теста для того, чтобы поприсутствовать несколько часов на праздничном мероприятии в школе.
Казалось бы, ну что тут такого? Довести ребенка до ворот школы, поцеловать и уйти. Но есть же еще и психологический фактор, так как 1 сентября важный день для любого школьника. А для первоклассников – в первую очередь. Им в этот день нужна поддержка родителей, им бывает банально страшно и неуютно.
Тем более, что многие родители стараются запечатлеть этот праздник на фото и видео, чтобы сохранить их для ребенка на будущее. А значит, дети и родители будут лишены праздника. Или в школах начнут массово нарушать предписание КГГА.
Какие еще запреты установили в КГГА с 1 сентября в школах:
В зеленой зоне
- Проведение массовых мероприятий без соблюдения масочного режима всеми участниками
- Вход группами и массовое пребывание в заведениях родителей
- Индивидуальное посещение заведений родителями
- Вход и посещение заведений особами, которые не являются участниками образовательного процесса, без документа о полном курсе вакцинации или негативного теста на COVID-19 (действителен 72 часа).
В желтой и оранжевой зоне:
- Посещение заведений образования учениками и проведение массовых мероприятий при отсутствии у более 20% персонала документа о полном курсе вакцинации
- Посещение заведений образования учениками, когда на самоизоляции из-за контакта с лицом с COVID-19 находится более 50% учеников и персонала
- Проведение в заведения массовых мероприятий с участием учеников с более чем одной группы (класса) в присутствии зрителей (посетителей)
- Посещение заведений образования лицами, которые не являются участниками образовательного процесса
- Вход группами и массовое пребывание в заведении родителей
- Индивидуальное посещение заведений родителями без документа о полном курсе вакцинации или негативного теста на COVID-19 (действителен 72 часа)
- Образовательный процесс будет организован в смешанном формате (дистанционно и в заведении образования), если количество учеников превышает проектную мощность заведения
В красной зоне посещение школы будет запрещено для всех учеников, кроме: детских садов и специализированных заведений образования, учеников 1-4 классов, учеников, которые берут участие в аттестации, учеников, которые берут участие в тестировании качества образования. И при наличии сертификатов о полном курсе вакцинации у 80% персонала.
Кроме того, все родительские консультации и собрания должны проводиться в онлайн-режиме.
Напомним, ранее мы писали о том, могут ли принудительно прививать учителей в школах.
А также мы рассказывали о том, какие новые карантинные правила появились в школах с 1 сентября.