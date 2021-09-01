Де навчаються діти відомих українців і скільки коштує їх навчання

Син Сергія Притули

Син шоумена і телеведучого Сергія Притули навчається в столичному ліцеї "поділ". Навчання в цьому ліцеї йде українською мовою, але паралельно діти вчать дві іноземні мови – англійську та німецьку.

Син Тіни Кароль

12-річний Веніамін вже чотири роки гризе граніт науки в Лондонській школі Repton Preparatory School. Хлопчик живе в українській родині, вивчає іноземні мови. За його навчання Тіна Кароль за рік віддає близько одного мільйона гривень.

Син Катерини Осадчої

Старший син відомої телеведучої цього року вступив до Мерилендського університету в коледж-парку в США. Навесні Ілля закінчив Київську приватну міжнародну школу.

Дочка Маші Єфросиніної

Донька телеведучої Маші Єфросиніної Нана навчається в Кловському ліцеї іноземних мов. Уроки там проходять двома мовами - англійською та українською. Також в ліцеї вчать французьку, німецьку та корейську мови. Вартість навчання за рік - від 13 тисяч доларів за молодші класи, до 11500 доларів за старші класи.

Діти Олі Фреймут

Злата, дочка Олі Фреймут, навчається в Печерській Міжнародній школі. Уроки в цьому навчальному закладі ведуть англійською мовою, а вартість одного року навчання – від 24 тисяч доларів. Варто відзначити, що в цю школу телеведуча відвела вже і молодших дітей – сина Валерія і дочку Євдокію.

Діти Олі Полякової

Дочки Олі Полякової - Марія та Аліса, проходять навчання в одній з державних гімназій Києва з поглибленим вивченням французької мови. Офіційно навчання в цій гімназії безкоштовне.

Син Тараса Тополі

Син фронтмена групи "Антитіла" і співачки Альоші навчається в спеціалізованій школі з поглибленим вивченням іноземних мов. Рік навчання обходиться батькам всього в 8 тисяч гривень.

Син Потапа

Андрій проходить навчання в гуманітарній гімназії в центрі Києва. Він вивчає відразу три іноземні мови - англійську, французьку та польську. В цей же школі навчається і прийомна дочка музиканта - Наталія Горова.

Діти Віталія Кличка

Максим і Ліза живуть і навчаються в Німеччині – в Міжнародній школі Гамбурга. Рік навчання в цьому закладі обходиться батькам у 20 тисяч доларів.

Дочка Володимира Остапчука

Емілія навчається у приватній початковій школі "Смартіка" на Оболоні. Точна вартість навчання в даній школі невідома, але середня ціна за місяць в школах такого типу – від тисячі доларів.

Діти Камалії

Двійнята Арабелла і Мірабелла навчаються в престижній київській філії міжнародної британської школи. Всі предмети викладають англійською мовою, а за рік навчання батьки платять від 20 до 25 тисяч доларів на рік. Варто відзначити, що в цій же школі навчається молодша дочка Віри Брежнєвої – Сара.

Діти Сергія Бабкіна

Веселіна та Артур ходять в авторську школу Бойко в Харкові. Рік навчання в цій школі коштує близько 85-90 тисяч гривень.