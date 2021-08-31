Как отличаются зарплаты учителей в Украине и других странах: разница колоссальная
В Украине зарплаты учителей повысят к декабрю на 9%, а в начале этого года, в январе, оклады подросли на 20%. Так, к началу нового учебного года педагоги первой категории выходят на работу в школы со средней заработной платой в 6,6 тысячи гривен (около 210 евро), что гораздо ниже, чем в странах ЕС.
Как отличаются зарплаты украинских учителей от их коллег в других европейских государствах - читайте в материале ниже.
Недавно министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет отметил, что в конце 2021-го у каждого педагога в случае прохождения сертификации появится возможность заработать еще 20% к окладу. Кроме того чиновник напомнил, что в Украине было заложено бюджетные 400 миллионов гривен на различные курсы повышения квалификации для учителей, в частности, на прохождение обучения в ЕС.
При этом разница между обычными заработными платами педагогов в Украине и других странах Европы остается огромной, и оклады учителя первой категории порой могут отличаться в десятки раз. На это указывает новая инфографика на сайте "Слово и дело".
Какая средняя зарплата учителей в Европе
- в Сербии - 630 евро в месяц
- в Черногории - 803 евро
- в Боснии и Герцеговине - 748 евро
- в Румынии - 979 евро
- в Венгрии - 1 116 евро
- в Польше - 1 210 евро
- в Латвии - 1 273 евро
- в Словакии - 1 342 евро
- в Чехии - 1 354 евро
- в Литве - 1 357 евро
- в Эстонии - 1 424 евро
- в Греции - 1 544 евро
- в Словении - 2 230 евро
- в Мальте - 2 513 евро
- в Португалии - 2 631 евро
- в Италии - 2 816 евро
- В Швеции - 3 609 евро
- в Великобритании - 3 683 евро
- во Франции - 3 713 евро
- в Бельгии - 4 584 евро
- в Финляндии - 4 644 евро
- в Ирландии - 5 007 евро
- в Норвегии - 5 063 евро
- в Нидерландах - 5 166 евро
- в Австрии - 5 446 евро
- в Германии - 5 788 евро
- в Исландии - 5 935 евро
- в Дании - 6 207 евро
Какие зарплаты учителей в Украине и других странах Европы (фото: slovoidilo.ua)
Напомним, ранее в Минздраве рассказали, будут ли принудительно прививать учителей в школах.