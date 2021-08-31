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Как отличаются зарплаты учителей в Украине и других странах: разница колоссальная

Новина українською →
Вторник 31 августа 2021 14:03
Как отличаются зарплаты учителей в Украине и других странах: разница колоссальная Коллаж РБК-Украина: какие зарплаты учителей в Украине и в других странах
Автор: Владимир Костырин

В Украине зарплаты учителей повысят к декабрю на 9%, а в начале этого года, в январе, оклады подросли на 20%. Так, к началу нового учебного года педагоги первой категории выходят на работу в школы со средней заработной платой в 6,6 тысячи гривен (около 210 евро), что гораздо ниже, чем в странах ЕС.

Как отличаются зарплаты украинских учителей от их коллег в других европейских государствах - читайте в материале ниже.

Недавно министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет отметил, что в конце 2021-го у каждого педагога в случае прохождения сертификации появится возможность заработать еще 20% к окладу. Кроме того чиновник напомнил, что в Украине было заложено бюджетные 400 миллионов гривен на различные курсы повышения квалификации для учителей, в частности, на прохождение обучения в ЕС.

При этом разница между обычными заработными платами педагогов в Украине и других странах Европы остается огромной, и оклады учителя первой категории порой могут отличаться в десятки раз. На это указывает новая инфографика на сайте "Слово и дело".

Какая средняя зарплата учителей в Европе

  • в Сербии - 630 евро в месяц
  • в Черногории - 803 евро
  • в Боснии и Герцеговине - 748 евро
  • в Румынии - 979 евро
  • в Венгрии - 1 116 евро
  • в Польше - 1 210 евро
  • в Латвии - 1 273 евро
  • в Словакии - 1 342 евро
  • в Чехии - 1 354 евро
  • в Литве - 1 357 евро
  • в Эстонии - 1 424 евро
  • в Греции - 1 544 евро
  • в Словении - 2 230 евро
  • в Мальте - 2 513 евро
  • в Португалии - 2 631 евро
  • в Италии - 2 816 евро
  • В Швеции - 3 609 евро
  • в Великобритании - 3 683 евро
  • во Франции - 3 713 евро
  • в Бельгии - 4 584 евро
  • в Финляндии - 4 644 евро
  • в Ирландии - 5 007 евро
  • в Норвегии - 5 063 евро
  • в Нидерландах - 5 166 евро
  • в Австрии - 5 446 евро
  • в Германии - 5 788 евро
  • в Исландии - 5 935 евро
  • в Дании - 6 207 евро

Как отличаются зарплаты учителей в Украине и других странах: разница колоссальная

Какие зарплаты учителей в Украине и других странах Европы (фото: slovoidilo.ua)

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, будут ли принудительно прививать учителей в школах.

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