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Звезда Танцев со звездами призналась, как увела женатого мужчину

STYLERПерсоны    06.10.2019 - 19:11
Звезда Танцев со звездами призналась, как увела женатого мужчину
Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Ксения Мишина удивила фанатов слишком откровенным признанием

Участница Танцев со звездами 2019 Ксения Мишина ошарашила поклонников признанием из личной жизни. Актриса сообщила, что когда-то она увела женатого мужчину из семьи. Об этом она сообщила в интервью с Машей Ефросининой в проекте "Экзамен".

Так, звезда сериала "Крепостная" отметила, что сейчас сожалеет об этом поступке. По словам Мишиной счастьем такие отношения не закончились и теперь она не сближается с мужчинами, которые состоят в браке.

"И ничего хорошего, это ни к чему не привело. Я не перестаю себя винить за это. Нет чистоты там. Я на этот шаг никогда не пойду", - сказала Мишина.

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Видео: Ксения Мишина с Машей Ефросининой (YouTube/Экзамен)

Отметим, что едва ли не с первого эфира (25 августа) в сети заговорили о возможных романтических отношениях одной из пар-фаворитов. Речь идет об актрисе Ксении Мишиной и хореографе Жене Коте. Дело в том, что еще во время первого эфира, когда пара исполнила фокстрот, Женя Кот страстно поцеловал свою звездную партнершу.

Но сама Мишина отрицает любые романтические отношения с Женей Котом.

Как мы ранее писали, седьмой прямой эфир Танцев со звездами состоится уже в это воскресенье, в 21:00 на телеканале "1+1". Во время эфира осуществится обмен партнерами. Определили новые пары по принципу "игры в бутылочку", в которую звезды сыграли в начале недели на одной из вечеринок.

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