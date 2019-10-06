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Зірка Танців с зірками зізналася, як поцупила одруженого чоловіка

STYLERПерсони    06.10.2019 - 19:11
Зірка Танців с зірками зізналася, як поцупила одруженого чоловіка
Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Ксенія Мішина здивувала фанатів занадто відвертим визнанням

Учасниця Танців з зірками 2019 Ксенія Мішина шокувала шанувальників визнанням з особистого життя. Актриса повідомила, що колись вона відбила одруженого чоловіка з сім'ї. Про це вона повідомила в інтерв'ю з Машею Єфросиніною в проекті "Экзамен".

Так, зірка серіалу "Крепостная" зазначила, що зараз шкодує про це вчинок. За словами Мішиної, щастям такі відносини не закінчилися, і тепер вона не зближується з чоловіками, які перебувають у шлюбі.

"І нічого доброго, це ні до чого не призвело. Я не перестаю себе винити за це. Немає чистоти там. Я на цей крок ніколи не піду", - сказала Мішина.

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Відео: Ксенія Мішина з Машею Єфросиніною (YouTube/Іспит)

Зазначимо, що чи не з першого ефіру (25 серпня) в мережі заговорили про можливі романтичні стосунки однієї з пар-фаворитів. Мова йде про актрису Ксенію Мішину та хореографа Євгена Кота. Справа в тому, що ще під час першого ефіру, коли пара виконала фокстрот, Женя Кот пристрасно поцілував свою зоряну партнершу.

Але сама Мішина заперечує будь-які романтичні стосунки з Женею Котом.

Як ми раніше писали, сьомий прямий ефір Танців з зірками відбудеться вже в цю неділю, о 21:00 на телеканалі "1+1". Під час ефіру здійсниться обмін партнерами. Визначили нові пари за принципом "гри в пляшечку", в яку зірки зіграли на початку тижня на одній з вечірок.

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