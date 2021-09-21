ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Участники "Холостячки 2" спасли жизнь человеку: "оказались в нужном месте в нужное время" (видео)

Новина українською →
Киев, Вторник 21 сентября 2021 12:01
Участники "Холостячки 2" спасли жизнь человеку: "оказались в нужном месте в нужное время" (видео) Коллаж РБК-Украина: участники "Холостячки 2" спасли жизнь человеку
Автор: Роман Мирончук

Участники популярного шоу "Холостячка 2" на СТБ Роман Васильев и Дмитрий Шевченко оказали первую помощь избитому до потери сознания мужчине. Таким образом, они, возможно, спасли человеческую жизнь.

Об инциденте Роман и Дмитрий рассказали в своих аккаунтах в Instagram. А в расположении Styler оказалось видео, на котором видны действия героев.

По словам парней, они приехали в Киев с Одессы. При этом Роман оказался в столице немного быстрее. Дмитрий подъезжал к нему домой и увидел человека, который лежал без сознания под машиной Романа.

"Я сразу же набрал Рому. Рома вышел и оказал ему первую помощь", - рассказал Шевченко.

По словам Васильева, ситуация была достаточно жуткой, потому что человек лежал окровавлен. У него было дыхание, но он был полностью обездвижен. Они осмотрели его и вызвали "скорую помощь".

"Когда человек пришел в сознание, я спросил его что случилось? Он сказал, что его кто-то сильно избил", - добавил Шевченко.

Они также отметили, что у мужчины было окровавленное лицо, и у него возможно черепно-мозговая травма.

Участники "Холостячки 2" спасли жизнь человеку (видео: YouTube)

Напомним, участник "Холостячки 2" Роман Свечкоренко жестко ответил хейтерам.

Мы также писали о том, какие самые яркие и скандальные появления устроили женихи перед Холостячкой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Холостячка
LITE
Рождество Пресвятой Богородицы: что строго запрещено делать, важные традиции
Рождество Пресвятой Богородицы: что строго запрещено делать, важные традиции