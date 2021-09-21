Учасники "Холостячки 2" врятували життя людині: "опинилися в потрібному місці в потрібний час" (відео)

Учасники популярного шоу" Холостячка 2 " на СТБ Роман Васильєв і Дмитро Шевченко надали першу допомогу побитому до втрати свідомості чоловікові. Таким чином, вони, можливо, врятували людське життя.

Про інцидент Роман і Дмитро розповіли в своїх акаунтах в Instagram. А у Styler виявилося відео, на якому видно дії героїв.

За словами хлопців, вони приїхали до Києва з Одеси. При цьому Роман опинився в столиці трохи швидше. Дмитро під'їжджав до нього додому і побачив людину, яка лежала без свідомості під машиною Романа.

"Я відразу ж набрав Рому. Рома вийшов і надав йому першу допомогу", - розповів Шевченко.

За словами Васильєва, ситуація була досить моторошною, тому що людина лежала закривавлена. У нього було дихання, але він був повністю знерухомлений. Вони оглянули його і викликали "швидку допомогу".

"Коли людина прийшла до тями, я запитав його що сталося? Він сказав, що його хтось сильно побив", - додав Шевченко.

Вони також зазначили, що у чоловіка було закривавлене обличчя, і у нього можливо черепно-мозкова травма.

Учасники "Холостячки 2" врятували життя людині (відео: YouTube)