Участник марша в честь дивизии "Галичина" объяснил скандальный жест: что это было (фото, видео)
Полиция составила админпротокол на участника марша в честь дивизии СС "Галичина" в Киеве за использование нацистского приветствия, и делом займется суд. Сам мужчина заверил, что не "зиговал", его жест был вырван из контекста и подан представителями СМИ неверно.
Об этом Владимир Кошовенко написал в своем Facebook.
Тут стоит отметить, что мужчина, на которого правоохранители составили "хулиганку", в присутствии понятых от подписи протокола об административном правонарушении отказался. В полиции проинформировали, что материал по делу будет направлен в суд для дальнейшего принятия решения.
Кошовенко в сети объяснил ситуацию, которая произошла на акции в столице на 78-ю годовщину создания 14-й гренадерской дивизии войск СС (Waffen SS) "Галичина". Мужчина подчеркивает, что не "зиговал", а держал пальцы в форме трезубца и делал фото на фоне Львовского льва на штандарте.
"Я не принадлежу ни к одной партии или организации. Я не являюсь сторонником ни московского мира, ни гитлеровского фашизма. Я осуждаю оба режима, потому что это всемирное зло!" - отметил он.
При этом, по словам мужчины, "промосковское де**мо-телеканал "НАШ" показало мои жесты как нечто похожее на зигу".
"На видео четко видно, что рука лежит на сердце, потом поднята до пола и снова на сердце. На самом деле я не собирался делать зигу, а просто хотел сфотографироваться", - рассказал Кошовенко.
В итоге, считает мужчина, у него получился жест в виде "римского" поздравления, но с пальцами в форме трезубца.
"К сожалению это была огромная моя ошибка. Признаю и каюсь", - написал Кошовенко и извинился перед организаторами акции "за испорченную картинку".
Добавим, что сейчас страница мужчины в Facebook заблокирована.
Вот как выглядит жест Кошовенко, показанный с разных ракурсов, в профиль и анфас:
Кадр с телеканала "Наш"
Снимок от InfoMaidan
Видео: жест Владимира Кошовенко на марше в Киеве
Напомним, что кроме мелкого хулиганства, следователи начали уголовное производство в отношении мужчины по ч. 1 ст. 431-1 (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) УК.
Ранее сообщалось, что в Институте нацпамяти резко высказались о марше в Киеве в честь дивизии "Галичина". Директор УИНП Антон Дробович назвал акцию провокационной и недопустимой.
На скандальное мероприятие, которое было подано организаторами как марш вышиванок, также отреагировал Офис президента. Там заявили, что ожидают от Нацполиции и МВД установления всех обстоятельств и привлечения к ответственности всех виновных в нарушении закона.