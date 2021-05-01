Участник марша в честь дивизии "Галичина" объяснил скандальный жест: что это было (фото, видео)

Полиция составила админпротокол на участника марша в честь дивизии СС "Галичина" в Киеве за использование нацистского приветствия, и делом займется суд. Сам мужчина заверил, что не "зиговал", его жест был вырван из контекста и подан представителями СМИ неверно.

Об этом Владимир Кошовенко написал в своем Facebook .

Тут стоит отметить, что мужчина, на которого правоохранители составили "хулиганку", в присутствии понятых от подписи протокола об административном правонарушении отказался. В полиции проинформировали, что материал по делу будет направлен в суд для дальнейшего принятия решения.

Кошовенко в сети объяснил ситуацию, которая произошла на акции в столице на 78-ю годовщину создания 14-й гренадерской дивизии войск СС (Waffen SS) "Галичина". Мужчина подчеркивает, что не "зиговал", а держал пальцы в форме трезубца и делал фото на фоне Львовского льва на штандарте.

"Я не принадлежу ни к одной партии или организации. Я не являюсь сторонником ни московского мира, ни гитлеровского фашизма. Я осуждаю оба режима, потому что это всемирное зло!" - отметил он.

При этом, по словам мужчины, "промосковское де**мо-телеканал "НАШ" показало мои жесты как нечто похожее на зигу".

"На видео четко видно, что рука лежит на сердце, потом поднята до пола и снова на сердце. На самом деле я не собирался делать зигу, а просто хотел сфотографироваться", - рассказал Кошовенко.

В итоге, считает мужчина, у него получился жест в виде "римского" поздравления, но с пальцами в форме трезубца.

"К сожалению это была огромная моя ошибка. Признаю и каюсь", - написал Кошовенко и извинился перед организаторами акции "за испорченную картинку".

Добавим, что сейчас страница мужчины в Facebook заблокирована.

Вот как выглядит жест Кошовенко, показанный с разных ракурсов, в профиль и анфас:

Кадр с телеканала "Наш"

Снимок от InfoMaidan

Видео: жест Владимира Кошовенко на марше в Киеве

Напомним, что кроме мелкого хулиганства, следователи начали уголовное производство в отношении мужчины по ч. 1 ст. 431-1 (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) УК.