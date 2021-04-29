В Институте нацпамяти резко высказались о марше в Киеве в честь дивизии "Галичина"

Прошедший в центре Киева марш в честь дивизии "Галичина" , состоявшийся 28 апреля на 78- годовщину создания, директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович назвал провокационным, и раскритиковал мероприятие.

Об этом ученый рассказал в эфире на канале " Украина 24 ".

По его мнению, проведение марша не идет на пользу Украине. Саму же акцию в столице Дробович назвал недопустимой.

Директор УИНП заявляет, что история с дивизией - непростая и неоднозначная, и требует более тщательного исследования.

"Мы можем рассуждать, проводить научные мероприятия, разбираться в целях, причинах и мотивах, почему люди между двумя тоталитарными режимами выбирали один, а не другой. А кто-то вообще шел в повстанцы и против тех, и против других. Это надо исследовать, изучать и об этом говорить", - отметил ученый.

При этом Дробович подчеркивает, что "такие марши во славу нацистского военного подразделения, сколько бы патриотов в нем ни служило - это недопустимо".

Также руководитель Института нацпамяти убежден, что Россия будет использовать такие события для пропаганды.

Марш в честь дивизии "Галичина" в Киеве 28 апреля (фото Ивана Черничкина / t.me/zaborona_com)

Напомним, 14-я гренадерская дивизия войск СС (Waffen SS) "Галичина" была создана 1943 году немецкой оккупационной властью в Западной Украине. 19 апреля 1945-го соединения переименовали в 1-ю Украинскую дивизию Украинской национальной армии, бойцы которой присягнули на верность Украине.

После окончания Второй мировой войны долгие годы звучали обвинения в совершении военных преступлений воинами дивизии, в частности против поляков и евреев.

Нюрнбергский процесс, который длился с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 годы и рассматривал военные преступления нацистов, не нашел доказательств совершения бойцами дивизии "Галичина" военных преступлений. Упоминания о ней нет в обвинительном акте и ни один солдат "Галичины" осужден не был.

В 1986 году в Канаде была создана правительственная комиссия, известная под названием Комиссия Дешена, которая должна была расследовать факты укрытия военных преступников в стране, среди них также и бывших воинов дивизии. В своем официальном решении от 1987 года комиссия признала, что нет доказательств совершения преступлений дивизией "Галичина".