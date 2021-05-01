Учасник маршу на честь дивізії "Галичина" пояснив скандальний жест: що це було (фото, відео)
Поліція склала адмінпротокол на учасника маршу на честь дивізії СС "Галичина" в Києві за використання нацистського вітання, і справою займеться суд. Сам чоловік запевнив, що не" зігував", його жест був вирваний з контексту і поданий представниками ЗМІ невірно.
Про це Володимир Кошовенко написав у своєму Facebook.
Тут варто зауважити, що чоловік, на якого правоохоронці склали "хуліганку", у присутності понятих від підпису протоколу про адміністративне правопорушення відмовився. У поліції поінформували, що матеріал у справі буде направлений до суду для подальшого прийняття рішення.
Кошовенко в мережі пояснив ситуацію, яка сталася на акції в столиці на 78-ту річницю створення 14-ї гренадерської дивізії військ СС (Waffen SS) "Галичина". Чоловік наголошує, що не "зігував", а тримав пальці у формі тризуба і робив фото на тлі Львівського лева на штандарті.
"Я не належу до жодної партії чи організації. Я не є прихильником ані московського світу, ані гітлерівського фашизму. Я засуджую обидва режими, тому що це всесвітнє зло!"- зазначив він.
При цьому, за словами чоловіка, "промосковське ла*но-телеканал "НАШ" показало мої жести як щось схоже на зігу".
"На відео чітко видно, що рука лежить на серці, потім піднята до долу і знову на серці. Насправді, я не мав на меті робити зігу, а просто сфотографуватись", - розповів Кошовенко.
У підсумку, вважає чоловік, у нього вийшов жест у вигляді "римського" привітання, але з пальцями у формі тризуба.
"На жаль це була величезна моя помилка. Визнаю і каюсь", - написав Кошовенко і вибачився перед організаторами акції "за зіпсовану картинку".
Додамо, що зараз сторінка чоловіка в Facebook заблокована.
Ось як виглядає жест Кошовенка, показаний з різних ракурсів, в профіль і анфас:
Кадр з телеканалу "Наш"
Знімок від InfoMaidan
Відео: жест Володимира Кошовенка на марші в Києві
Нагадаємо, що крім дрібного хуліганства, слідчі розпочали кримінальне провадження стосовно чоловіка за ч.1 ст. 431-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) КК.
Раніше повідомлялося, що в Інституті нацпам'яті різко висловилися про марш у Києві на честь дивізії "Галичина". Директор УІНП Антон Дробович назвав акцію провокаційною і неприпустимою.
На скандальний захід, який був поданий організаторами як марш вишиванок, також відреагував Офіс президента. Там заявили, що очікують від Нацполіції та МВС встановлення всіх обставин і притягнення до відповідальності всіх винних у порушенні закону.