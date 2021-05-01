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Марш ко Дню дивизии СС: в Киеве будут судить мужчину, который использовал нацистское приветствие

Новина українською → Суббота 01 мая 2021 09:01
Марш ко Дню дивизии СС: в Киеве будут судить мужчину, который использовал нацистское приветствие Фото: на марше в Киеве использовали нацистское приветствие (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве полицейские составили админпротокол в отношении мужчины, который использовал нацистское приветствие во время марша ко Дню создания дивизии СС " Галичина". Материалы дела направят в суд.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

В полиции заявили, что после завершения акции во время мониторинга сети Интернет обнаружили, что один из участников марша использовал запрещенное нацистское приветствие.

Сотрудники полиции установили, что нацистское приветствие использовал житель Киевской области, 1985 года рождения. На мужчину составлен административный протокол по ст. 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Мужчина в присутствии понятых от подписи протокола об административном правонарушении отказался. Материал будет направлен в суд для дальнейшего принятия решения.

Кроме того, следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 431-1 (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вчера вечером офис президента Украины отреагировал на проведение марша. В частности, у президента заявили, что ожидают от Национальной полиции и МВД Украины установления всех обстоятельств того, что произошло, и привлечения к ответственности всех виновных в нарушении закона.

Как писало РБК-Украина, на этой неделе в Киеве состоялся марш ко Дню создания дивизии Ваффен-СС "Галичина". Участники мероприятия прошли маршем от площади Арсенальной до Майдана Независимости. В то же время организаторы мероприятия заявляли, что это будет марш вышиванок.

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