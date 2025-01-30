Учасниця Нацвідбору розповіла про серйозну травму: "Лікарі казали, що я не буду співати"

Що сталося з Абіє

Річ у тім, що вже під час участі в Нацвідборі з артисткою трапилася неприємна ситуація.

"Коли я дізналася, що в лонглисті, саме тоді в мене сталася ситуація дуже прикра і жахлива. Ми евакуювали із Сумської області кішку і привезли її додому. А в мене живе ще одна кішка, яку ми забрали з притулку на початку повномасштабної війни. Вона доросла, але психіка в неї травмована. І вони не зуміли звикнути одне до одного. А та кішка, яка живе з нами ці роки, вона вирішила мені помститися", - зазначила співачка.

Як виявилося, кішка стрибнула дівчині на обличчя, вдарила лапою в око і загнала туди кігті.

"Я звернулася до лікарів, був довгий шлях. Складно було з тим, що травма дуже серйозна і лікарі не давали абсолютно ніяких прогнозів", - підкреслила артистка.

Також вона розповіла, що це дуже сильно впливає на зір, і ніхто не давав прогнозів, чи зможе артиста повноцінно бачити.

"Уже через тиждень ми побачили позитивну динаміку, все відділення було в захваті. Усі дуже раді були, що є ця динаміка, тому що дійсно я могла втратити повністю зір. Але зараз бачу на 50% і динаміка позитивна, око заживає. Сподіваюся, що за півроку я бачитиму ще краще", - поділилася Абіє.

Зазначимо, що під час лікування, яке співпало з прослуховуваннями в рамках Нацвідбору, у дівчини також почалася алергія на ліки.

"І були набряки Квінке, тому що неправильно тоді в екстрених умовах підібрали препарат. Лікарі мені казали, що я не буду співати з такою травмою і таким набряком, але я сказала, що все ж таки буду. Так і сталося", - підсумувала вона.



Абіє (фото надано співачкою)

Що відомо про співачку Абіє

Справжнє ім'я артистки Наталя Шевченко, вона родом із Миргорода. Їй 26 років.

Свою музику Абіє описує як суміш акустичного року та соулу.

Дівчина вже багато років співає - так, у 2017 році вона презентувала сингли "Море", "Колискова", "Польська", "Киту Мій" і "Зірка". На останню з них було знято кліп.

Серед її робіт - вісім спільних треків із військовослужбовцем-репером Артемом Лоїком в альбомі "Моя війна", а також пісня з BRYKULETS.

Після початку повномасштабного вторгнення Абіє стала активно займатися волонтерством. Вона регулярно виступає для військових на фронті, зокрема, на Харківщині, Херсонщині та Запоріжжі.



Співачка регулярно виступає перед військовими (фото: instagram.com/abiye.official)