Участница Нацотбора рассказала о серьезной травме: "Врачи говорили, что я не буду петь"

Финалистка Нацотбора на Евровидение-2025, певица Абие (настоящее имя - Наталья Шевченко) рассказала про серьезную травму, которая могла привести к тому, что артистка не смогла бы выступать.
Об этом она заявила в интервью РБК-Украина.
Дело в том, что уже во время участия в Нацотборе с артисткой случилась неприятная ситуация.
"Когда я узнала, что в лонглисте, именно тогда у меня произошла ситуация очень досадная и ужасная. Мы эвакуировали из Сумской области кошку и привезли ее домой. А у меня живет еще одна кошка, которую мы забрали из приюта в начале полномасштабной войны. Она взрослая, но психика у нее травмирована. И они не сумели привыкнуть друг к другу. А та кошка, которая живет с нами эти годы, она решила мне отомстить", - отметила певица.
Как оказалось, кошка прыгнула девушке на лицо, ударила лапой в глаз и загнала туда когти.
"Я обратилась к врачам, был долгий путь. Сложно было с тем, что травма очень серьезная и врачи не давали абсолютно никаких прогнозов", - подчеркнула артистка.
Также она рассказала, что это очень сильно влияет на зрение, и никто не давал прогнозов, сможет ли артиста полноценно видеть.
"Уже через неделю мы увидели положительную динамику, все отделение было в восторге. Все очень рады были, что есть эта динамика, потому что действительно я могла потерять полностью зрение. Но сейчас вижу на 50% и динамика положительная, глаз заживает. Надеюсь, что через полгода я буду видеть еще лучше", - поделилась Абие.
Отметим, что во время лечения, которое совпало с прослушиваниями в рамках Нацотбора, у девушки также началась аллергия на лекарства.
"И были отеки Квинке, потому что неправильно тогда в экстренных условиях подобрали препарат. Врачи мне говорили, что я не буду петь с такой травмой и таким отеком, но я сказала, что все же буду. Так и произошло", - подытожила она.
Абие (фото предоставлено певицей)
Настоящее имя артистки Наталья Шевченко, она родом из Миргорода. Ей 26 лет.
Свою музыку Абие описывает как смесь акустического рока и соула.
Девушка уже много лет поет - так, в 2017 году она представила синглы "Море", "Колискова", "Польська", "Киту Мій" и "Зірка". На последней из них был снят клип.
Среди ее работ - восемь совместных треков с военнослужащим-репером Артемом Лоиком в альбоме "Моя війна", а также песня с BRYKULETS.
После начала полномасштабного вторжение Абие стала активно заниматься волонтерством. Она регулярно выступает для военных на фронте, в частности, на Харьковщине, Херсонщине и Запорожье.
Певица регулярно выступает перед военными (фото: instagram.com/abiye.official)