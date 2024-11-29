Ліза з "Холостяка" прокоментувала поцілунки Терена з іншими дівчатами: "Це був шок"

Учасниця реаліті-шоу про кохання "Холостяк", модель та діджей Ліза Луцюк, яка залишила проект у четвертому випуску , зізналася, що думає про Олександра Будько з позивним "Терен" після того, як дізналася про його поцілунки з іншими дівчатами.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна .

Дівчина наголосила, що вона не думала, що головний герой почне так близько зближуватися з учасницями.

"Коли я дізналася про поцілунки, мені стало дуже неприємно і боляче, тому що я не очікувала, що Олександр почне цілуватися з іншими дівчатами так швидко. Я думала, що це може статися на п'ятому чи шостому тижні, з тією дівчиною, яка йому більше всього сподобається", - зазначила Ліза.

Втім, потім вона все ж таки прийняла той факт, що це реаліті-шоу.

"Це був шок, але згодом, коли починаєш аналізувати ситуацію, розумієш, що ти прийшла на проект про побудову стосунків. Спочатку було дуже важко, але згодом я змогла побачити ситуацію з холодним розумом", - підсумувала вона.

Також вона чесно відповіла на запитання, якби у неї був поцілунок із Тереном, чи розповіла б вона про це іншим дівчатам.

"Якщо б у мене був поцілунок з Олександром, я відразу б сказала, тому що, на мою думку, немає сенсу це приховувати. Рано чи пізно це все одно стане відомо, тож краще не тягнути і бути відвертими з самого початку", - зазначила Ліза.

Зазначимо, що у четвертому випуску дівчата дуже гостро відреагували на те, що холостяк уже встиг поцілувати одразу кількох дівчат.

Ексучасниця "Холостяка" (фото: instagram.com/eellizabbeth)

Що відомо про Лізу Луцюк

Єлизавета родом із Хмельницького, дівчині 21 рік.

Вона працює моделлю - з 16 років забезпечує себе сама.

Також вона займається танцями, вокалом та діджеїнгом.

Нещодавно в мережі спалахнув скандал через те, що Луцюк засвітилася з двома російськими моделями під час повномасштабної війни.

Ліза Луцюк (фото: instagram.com/eellizabbeth)