Лиза из "Холостяка" прокомментировала поцелуи Терена с другими девушками: "Это был шок"

Участница реалити-шоу про любовь "Холостяк", модель и диджей Лиза Луцюк, которая покинула проект в четвертом выпуске , призналась, что думает про Александра Будько с позывным "Терен" после того, как узнала про его поцелуи с другими девушками.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина .

Девушка подчеркнула, что она не думала, что главный герой начнет так близко сближаться с участницами.

"Когда я узнала о поцелуях, мне стало очень неприятно и больно, потому что я не ожидала, что Александр начнет целоваться с другими девушками так быстро. Я думала, что это может произойти на пятой или шестой неделе, с той девушкой, которая ему больше всего понравится", - подчеркнула Лиза.

Впрочем, потом она все же приняла тот факт, что это реалити-шоу.

"Это был шок, но со временем, когда начинаешь анализировать ситуацию, понимаешь, что ты пришла на проект о построении отношений. Сначала было очень тяжело, но впоследствии я смогла увидеть ситуацию с холодным умом", - подытожила она.

Также она честно ответила на вопрос, если бы у нее был поцелуй с Тереном, стала ли она говорить об этом другим девушкам.

"Будь у меня поцелуй с Александром, я сразу бы сказала, потому что, по моему мнению, нет смысла это скрывать. Рано или поздно это все равно станет известно, так что лучше не тянуть и быть откровенными с самого начала", - отметила Лиза.

Отметим, что в четвертом выпуске девушки очень остро отреагировали на то, что холостяк уже успел поцеловать сразу несколько девушек.

Экс-участница "Холостяка" (фото: instagram.com/eellizabbeth)

Что известно о Лизе Луцюк

Елизавета родом из Хмельницкого, девушке 21 год.

Она работает моделью - с 16 лет обеспечивает себя сама.

Также она занимается танцами, вокалом и диджеингом.

Недавно в сети разгорелся скандал из-за того, что Луцюк засветилась с двумя российскими моделями во время полномасштабной войны.

Лиза Луцюк (фото: instagram.com/eellizabbeth)