Учасниця "Холостяка" з Тереном потрапила у скандал через "тусовки" з росіянками

Учасниця "Холостяка-13" з Олександром Тереном, блогерка Єлизавета Луцюк, засвітилася з росіянками під час повномасштабної війни і потрапила у скандал.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на користувачку Х (колишній Twitter) Солю, яка звернула увагу на знімок.

У мережі звернули увагу на публікацію 2023 року, де було відмічено профілі двох російських моделей.

Це викликало обурення, оскільки 21-річна Луцюк, хоч і залишила шоу у четвертому випуску, прийшла на сезон з чоловіком, який втратив ноги, захищаючи країну.

"Одна з учасниць проєкту "Холостяк", де головним героєм є ветеран війни, дружить та тусить з росіянками під час повномасштабного вторгнення. От тобі і сезон про щирість і соціальну місію. Я їй написала комент. І вона, звісно, за секунду його стерла", - обурилася юзерка.

Єлизавета Луцюк з Олександром Тереном (фото: instagram.com/eellizabbeth)

Втім, дівчина встигла зробити скріншот з текстом, адресованим Лізі.

"Я перепрошую, а вам як окей було тусити з росіянками під час повномасштабного вторгнення і при цьому йти на проєкт до ветерана, який через тих же росіян втратив дві ноги? Лицемірство і ницість вищого рівня просто. СТБ, а ви вже в такому "соціальному" сезоні могли б краще перевіряти людей. Бо тут навіть осінтером не треба бути", - написала вона.

Скріншот

Зазначимо, що у "шапці" профілю моделей з країни-агресорки, з якими "тусила" Луцюк у Туреччині, вказано, що вони проживають в Москві.

Скріншот

Після "зливу" екс-учасниця "Холостяка" поспішила видалити скандальний допис, однак українці це не залишили просто так і пішли на сторінку СТБ, щоб висловити у коментарях своє невдоволення ситуацією.

"А нормально брати на шоу дівчину, яка тусить з руськіми", "Не здивуюсь, якщо вона ще ракети наводить", "Тусила з росіянами під час повномасштабного вторгнення, а потім все почистила і видаляє у себе на сторінці коментарі. "Класну" учасницю обрали СТБ", "Ах якби думала вона своїми курячими мізками, а їй байдже вочевидь було, росіяни чи ні. Бізнес", - пишуть у коментарях під дописами каналу.

Єлизавета Луцюк (фото: instagram.com/eellizabbeth)

Що відомо про Єлизавету Луцюк

21-річна дівчина родом з Хмельницького, називає себе "моделлю з почуттям гумору", забезпечує себе з 16 років. Займається танцями, вокалом, діджеїнгом. В описі до профілю дівчини вказано, що вона мріє про справжнє кохання і готова на все, що дозволить їй совість.

Єлизавета Луцюк (фото: instagram.com/eellizabbeth)

Контент-мейкерка покинула шоу "Холостяк" після четвертого випуску. Вона ділилася, що досвід участі в проєкті був для неї дуже цінним та сповненим яскравих емоцій та відчутті.

"На моїй останній церемонії троянд я дійсно відчула біль, який дуже видно по моїх очах. Я була завжди щирою та справжньою, тому було дуже прикро, що цього разу теж не склалось. Але таке стається, це нормально коли у вас не виникає конект, тому я продовжую далі розвиватися, щасливо жити життя та, звісно, давати можливість собі закохуватись й будувати нові стосунки", - наголосила учасниця.