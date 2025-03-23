Учасниця "Холостяка" несподівано висловилася про Терена: "Як подобався, так і подобається"

За словами Пухальської, вона не ображена Терена. На шоу, вважає сомельє, між нею та Олександром просто не виникло якогось романтичного зв'язку. Але він їй подобався і досі.

"Не метч у нас був з Олександром. В мене немає ніяких до нього претензій. Він до речі класний хлопець, він мені подобається. Як подобався, так і подобається. Просто не метч. Я не його типаж", - зазначила Аліна.

Окрім цього, блогерка зізналася, чому Терен не підходить їй в ролі обранця. Вона помітила, що Олександр не надто емоційний. А сама Аліна звикла бачити поруч з собою не таких чоловіків.

"Він для мене трішечки захолодний, я люблю більш емоційні та пристрасні стосунки", - пояснила Пухальська.

Нині вона не спілкується з Тереном, але часто бачить новини про нього в соцмережах. За словами Аліни, від нього важко "сховатися",

"Ні, не слідкую, але від нього не сховаєшся. Він же ж всюди! Тому так чи інакше слідкую", - пожартувала сомельє.

Що Пухальська казала про Терена раніше

В інтерв'ю РБК-Україна Аліна, яка залишила "Холостяк" у другому випуску, зізнавалася, що не поспішала з висновками щодо Олександра.



Аліна з "Холостяка" (скріншот)

"Перше, що привернуло мою увагу, - це його очі: вони були дуже виразні та з проникливим поглядом. Мабуть, саме це мене і зачепило. Щодо майбутніх стосунків - зазвичай я не поспішаю з такими висновками", - казала Пухальська.

"Стосунки - це завжди процес, і я вважаю, що важливо спочатку пізнати людину, зрозуміти, як вона поводиться в різних ситуаціях. Для мене важливо бачити партнера не лише у найкращі моменти, а й у складних обставинах, щоб зрозуміти, чи ми дійсно підходимо одне одному", - додавала вона.

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