Учасниця "Холостяка-13" зізналась, чи хотіла б повернути Терена

Так, Наталія Тур запитала дівчину, чи не жалкує вона про свою участь у шоу.

Аліна запевнила, що зовсім ні. Вона вважає цей досвід неймовірно цінним і рада, що пройшла через нього, адже він значно вплинув на її становлення як особистості.

"У мене не було очікувань, бо я раніше ніколи не брала участь у подібних проєктах. Навіть не розуміла, що там буде відбуватися. Заходила туди з отакими великими очима, думаючи: "Боже, що там буде?". А було дуже класно. Дівчата всі різні, ексцентричні, харизматичні, цікаві, яскраві. Сам Олександр був дуже цікавий чоловік. Розчарувань не було. Розчарувало, що була там лише два тижні. А так усе сподобалося", - сказала Аліна.

Аліна Пухальська (фото: instagram.com/alina_pukhalska)

Пухальська уникає згадок про "Холостяк", оскільки прагне зосередитися на власних проєктах і кар'єрі сомельє.

До того ж, як зазначила Аліна, її перебування на реаліті було надто коротким, щоб робити на цьому акцент.

Що ж до Терена, то її думка про нього не змінилася навіть після фіналу шоу.

"Люди люблять критикувати. Що не скажеш, завжди отримаєш шквал критики. Без цього ніяк. Це факт. Сама з цим зіштовхуюся. У мене щодо Олександра не змінилися враження. Стриманий, не надто емоційний порядний хлопець", - поділилася сомельє.

Однак навіть якщо Терен знову стане вільним, а чутки про його розставання з Інною Бєлєнь підтвердяться, Аліна не має наміру знову виборювати його увагу.

"Ні, у мене нема такої звички бігати за чоловіками. Я таким не страждаю. Я варта того, щоб мені приділяли увагу", - зазначила Пухальська.

Також вона додала, що поки не перебуває у стосунках.