Участница "Холостяка-13" призналась, хотела ли бы вернуть Терена

Так, Наталья Тур спросила девушку, не жалеет ли она о своем участии в шоу.

Алина заверила, что совсем нет. Она считает этот опыт невероятно ценным и рада, что прошла через него, ведь он значительно повлиял на ее становление как личности.

"У меня не было ожиданий, потому что я раньше никогда не участвовала в подобных проектах. Даже не понимала, что там будет происходить. Заходила туда с такими большими глазами, думая: "Боже, что там будет?". А было очень классно. Девушки все разные, эксцентричные, харизматичные, интересные, яркие. Сам Александр был очень интересный человек. Разочарований не было. Разочаровало, что была там всего две недели. А так все понравилось", - сказала Алина.

Алина Пухальская (фото: instagram.com/alina_pukhalska)

Пухальская избегает упоминаний о "Холостяке", поскольку стремится сосредоточиться на собственных проектах и карьере сомелье.

К тому же, как отметила Алина, ее пребывание на реалити было слишком коротким, чтобы делать на этом акцент.

Что же касается Терена, то ее мнение о нем не изменилось даже после финала шоу.

"Люди любят критиковать. Что ни скажешь, всегда получишь шквал критики. Без этого никак. Это факт. Сама с этим сталкиваюсь. У меня относительно Александра не изменились впечатления. Сдержанный, не слишком эмоциональный порядочный парень", - поделилась сомелье.

Однако даже если Терен снова станет свободным, а слухи о его расставании с Инной Белень подтвердятся, Алина не намерена снова бороться за его внимание.

"Нет, у меня нет такой привычки бегать за мужчинами. Я таким не страдаю. Я достойна того, чтобы мне уделяли внимание", - отметила Пухальская.

Также она добавила, что пока не состоит в отношениях.