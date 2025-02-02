ua en ru
Нд, 02 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Олександр Терен сказав, чи спілкується з кимось з учасниць "Холостяка"

Неділя 02 лютого 2025 21:31
UA EN RU
Олександр Терен сказав, чи спілкується з кимось з учасниць "Холостяка" Олександр Терен (фото: instagram.com/holostyakstb)
Автор: Іванна Пашкевич

Головний герой проєкту "Холостяк-13", ветеран Олександр Будько з позивним Терен, зізнався, чи спілкується з кимось з учасниць реаліті.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram Терена.

Так, зі слів Олександра, "всі дівчата з проєкту прекрасні" і з кожною у нього своя історія, яка вже завершилась.

Втім, наразі вони не підтримують зв'язок один з одним.

“Ми не спілкуємось, але я завжди готовий підтримати кожну за потреби", - сказав ветеран.Олександр Терен сказав, чи спілкується з кимось з учасниць &quot;Холостяка&quot;Чи спілкується Терен з кимось з учасниць "Холостяка" (скріншот)

Також у нього поцікавились, чи погодився б він знову взяти участь у "Холостяку". На що Будько лаконічно відповів: "ні".

Стосовно свого стану після завершення проєкту, Терен каже, що трохи пізніше розповість про цей свій період.Олександр Терен сказав, чи спілкується з кимось з учасниць &quot;Холостяка&quot;Чи взяв би Терен знову участь у "Холостяку" (скріншот)

До слова, раніше Терен натякнув на розрив з переможницею "Холостяка".

Також він зробив несподівану заяву про шоу і пояснив, чому зник із соцмереж.

Читайте РБК-Україна в Google News
Холостяк
NEWS
Зеленський розповів, скільки ракет, дронів та бомб випустила РФ по Україні за тиждень
Зеленський розповів, скільки ракет, дронів та бомб випустила РФ по Україні за тиждень