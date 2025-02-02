Олександр Терен сказав, чи спілкується з кимось з учасниць "Холостяка"
Головний герой проєкту "Холостяк-13", ветеран Олександр Будько з позивним Терен, зізнався, чи спілкується з кимось з учасниць реаліті.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram Терена.
Так, зі слів Олександра, "всі дівчата з проєкту прекрасні" і з кожною у нього своя історія, яка вже завершилась.
Втім, наразі вони не підтримують зв'язок один з одним.
“Ми не спілкуємось, але я завжди готовий підтримати кожну за потреби", - сказав ветеран.Чи спілкується Терен з кимось з учасниць "Холостяка" (скріншот)
Також у нього поцікавились, чи погодився б він знову взяти участь у "Холостяку". На що Будько лаконічно відповів: "ні".
Стосовно свого стану після завершення проєкту, Терен каже, що трохи пізніше розповість про цей свій період.Чи взяв би Терен знову участь у "Холостяку" (скріншот)