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Учасниця "Голосу країни" оголосила про заручини з коханим і показала каблучку (фото)

Інеса Грицаєнко (фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_)
Автор: Іванна Пашкевич

Учасниця шоу "Голос країни" і солістка гурту SESTRA Інеса Грицаєнко виходить заміж. Відповідні світлини з’явилися у соцмережах виконавиці.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.

Так, солістка гурту SESTRA опублікувала кадри, на яких вона позує з великим букетом піонів, а також демонструє каблучку з діамантом на безіменному пальці.

Зі слів співачки, коханий змінив її життя. Однак свого обранця вона не показує. Зірка приховує особисте життя від ЗМІ і фанатів.

"Я вірила у те, що одного дня ти прийдеш і зміниш все моє життя", - написала Грицаєнко.

Інеса Грицаєнко (фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_)

Реакція фанів

Користувачі мережі вітають співачку з заручинами і бажають їй бути такою ж щасливою, як на фото.

  • Сліпить очі від щасливї усмішки
  • Щирі вітання. Ви заслуговуєте на щире і взаємне кохання
  • Така вже ніжна і жіночна ти поруч зі своїм коханим
  • Вітаю, нарешті це сталося

Скріншот

Коротка біографія Інеси Грицаєнко

Інеса Грицаєнко - українська співачка і солістка гурту "SESTRA".  Вона стала фіналісткою національного відбору на "Євробачення 2013", а також брала участь у п'ятому сезоні шоу "X-фактор" і вийшла у фінал проєкту "Голос країни".

Інеса Грицаєнко (фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_)

Після завершення участі в телешоу, Інеса зосередилася на роботі з групою, у складі якої також саксофоністка Аліна Назаришина. Їхній трек "У мироному Києві" потрапив до топ-100 найбільш ротованих пісень на радіо.

Гурт SESTRA (фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_)

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