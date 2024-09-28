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Участница "Голосу країни" объявила о помолвке с возлюбленным и показала кольцо (фото)

Инесса Грицаенко (фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_)
Автор: Иванна Пашкевич

Участница шоу "Голос країни" и солистка группы SESTRA Инесса Грицаенко выходит замуж.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

Солистка группы SESTRA опубликовала кадры, на которых она позирует с большим букетом пионов, а также демонстрирует кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.

По словам певицы, любимый изменил ее жизнь. Однако своего избранника она не показывает. Звезда скрывает личную жизнь от СМИ и фанатов.

"Я верила в то, что однажды ты придешь и изменишь всю мою жизнь", - написала Грицаенко.

Инесса Грицаенко (фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_)

Реакция фанатов

Пользователи сети поздравляют певицу с помолвкой и желают ей быть такой же счастливой, как на фото.

  • Сліпить очі від щасливї усмішки
  • Щирі вітання. Ви заслуговуєте на щире і взаємне кохання
  • Така вже ніжна і жіночна ти поруч зі своїм коханим
  • Вітаю, нарешті це сталося

Скриншот

Краткая биография Инессы Грицаенко

Инесса Грицаенко - украинская певица и солистка группы "SESTRA". Она стала финалисткой национального отбора на "Евровидение 2013", а также принимала участие в пятом сезоне шоу "X-фактор" и вышла в финал проекта "Голос країни".

Инесса Грицаенко (фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_)

После завершения участия в телешоу, Инесса сосредоточилась на работе с группой, в составе которой также саксофонистка Алина Назаришина. Их трек "У мироному Києві" попал в топ-100 самых ротируемых песен на радио.

Группа SESTRA (фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_)

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