Популярна співачка таємно вийшла заміж за гіда болотами: подробиці церемонії та роману

Лана Дель Рей офіційно пов'язала себе узами шлюбу з гідом по алігаторам Джеремі Дюфрендом лише через місяць після того, як їхні стосунки стали публічними.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail .

Так, місяць тому стало відомо про нового бойфренда Лани Дель Рей, і цей союз буквально підірвав інтернет. Співачку запідозрили у стосунках із гідом болотами і місцями проживання алігаторів Джеремі Дюфреном.

Шанувальників бентежило все: від незвичайної професії чоловіка до його зовнішності та значної різниці у віці - йому 56, а їй 39. Спочатку Лана публічно заперечувала роман, а потім несподівано з'явилася з Джеремі на публіці, не роблячи зайвих заяв.

Lana Del Rey marries alligator tour guide Jeremy Dufrene in Louisiana after rumors of their relationship surfaced in August. The couple tied the knot in an intimate ceremony near New Orleans. pic.twitter.com/OXCMYr0MGD — Gossip In 60 Mins (@GossipIn60Mins) September 27, 2024

Тепер стало відомо, що пара вже стала чоловіком і дружиною! Видання Daily Mail опублікувало ексклюзивні фотографії церемонії, зроблені, імовірно, з вертольота.

Пара обмінялася клятвами біля водойм у Дез Аллеманді, штат Луїзіана - прямо на протоці, де Дюфрен проводить свої знамениті екскурсії на човнах. На знімках щаслива співачка, одягнена в елегантну весільну сукню з букетом у руках, йде до вівтаря під руку з батьком, Робертом Грантом.

A video above Lana Del Rey’s wedding yesterday! pic.twitter.com/TFMCG6y6VN — LDR Crave (@LDRCRAVE) September 27, 2024

Потім молодята з'являються біля білосніжних наметів. Лана, в мереживній сукні до підлоги і з волоссям, зібраним у високий хвіст із блакитною стрічкою, випромінювала радість і щастя.

Lana Del Rey and Jeremy Dufrene officially tied the knot today (Thursday 9/26)



: https://t.co/F5uiSD4nvk pic.twitter.com/VyP5sinBlI — Lana Del Rey Online (@LanaDReyOnline) September 27, 2024

Відомо, що на захід зібралася вся сім'я знаменитості, про зіркових гостей поки нічого не відомо.

Зазначимо, що обранець виконавиці - корінний житель Луїзіани, який раніше був одружений і є батьком трьох дітей. Цей шлюб для нього став другим, тоді як для Лани Дель Рей - першим.

Раніше співачка розповідала, що була заручена тричі, але щоразу припиняла стосунки до весілля.