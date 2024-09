Популярна співачка таємно вийшла заміж за гіда болотами: подробиці церемонії та роману

Так, місяць тому стало відомо про нового бойфренда Лани Дель Рей, і цей союз буквально підірвав інтернет. Співачку запідозрили у стосунках із гідом болотами і місцями проживання алігаторів Джеремі Дюфреном.

Шанувальників бентежило все: від незвичайної професії чоловіка до його зовнішності та значної різниці у віці - йому 56, а їй 39. Спочатку Лана публічно заперечувала роман, а потім несподівано з'явилася з Джеремі на публіці, не роблячи зайвих заяв.

Lana Del Rey marries alligator tour guide Jeremy Dufrene in Louisiana after rumors of their relationship surfaced in August. The couple tied the knot in an intimate ceremony near New Orleans. pic.twitter.com/OXCMYr0MGD