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Популярна співачка таємно вийшла заміж за гіда болотами: подробиці церемонії та роману

П'ятниця 27 вересня 2024 11:30
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Популярна співачка таємно вийшла заміж за гіда болотами: подробиці церемонії та роману Лана Дель Рей (фото: instagram.com/honeymoon)
Автор: Іванна Пашкевич

Лана Дель Рей офіційно пов'язала себе узами шлюбу з гідом по алігаторам Джеремі Дюфрендом лише через місяць після того, як їхні стосунки стали публічними.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail.

Так, місяць тому стало відомо про нового бойфренда Лани Дель Рей, і цей союз буквально підірвав інтернет. Співачку запідозрили у стосунках із гідом болотами і місцями проживання алігаторів Джеремі Дюфреном.

Шанувальників бентежило все: від незвичайної професії чоловіка до його зовнішності та значної різниці у віці - йому 56, а їй 39. Спочатку Лана публічно заперечувала роман, а потім несподівано з'явилася з Джеремі на публіці, не роблячи зайвих заяв.

Тепер стало відомо, що пара вже стала чоловіком і дружиною! Видання Daily Mail опублікувало ексклюзивні фотографії церемонії, зроблені, імовірно, з вертольота.

Пара обмінялася клятвами біля водойм у Дез Аллеманді, штат Луїзіана - прямо на протоці, де Дюфрен проводить свої знамениті екскурсії на човнах. На знімках щаслива співачка, одягнена в елегантну весільну сукню з букетом у руках, йде до вівтаря під руку з батьком, Робертом Грантом.

Потім молодята з'являються біля білосніжних наметів. Лана, в мереживній сукні до підлоги і з волоссям, зібраним у високий хвіст із блакитною стрічкою, випромінювала радість і щастя.

Відомо, що на захід зібралася вся сім'я знаменитості, про зіркових гостей поки нічого не відомо.

Зазначимо, що обранець виконавиці - корінний житель Луїзіани, який раніше був одружений і є батьком трьох дітей. Цей шлюб для нього став другим, тоді як для Лани Дель Рей - першим.

Раніше співачка розповідала, що була заручена тричі, але щоразу припиняла стосунки до весілля.

Раніше ми розповідали, що відома американська акторка втретє стала мамою.

Також ми писали, що Ченнінг Татум і Дженна Деван офіційно розлучилися.

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