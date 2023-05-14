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Що переможниця Євробачення 2023 Лорін говорила про Україну

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Неділя 14 травня 2023 11:02
Що переможниця Євробачення 2023 Лорін говорила про Україну Що говорила переможниця Євробачення 2023 про Україну (фото: instagram.com/loreenofficial)
Автор: Анна Шиканова

У Ліверпулі завершився міжнародний пісенний фестиваль Євробачення 2023 року. Переможницею стала представниця Швеції - Лорін, яка раніше вже приносила перемогу своїй країні, у 2012 році. А український дует TVORCHI отримав на 6 місце.

Що говорила Лорін про Україну, чи вона підтримує українців - читайте в матеріалі нижче.

Лорін тепло відгукувалася про Україну ще задовго до конкурсу. Вона підтримала ідею провести Євробачення у Ліверпулі.

"Це чудово, як ми співпрацюємо. Я думаю, це так чудово, що робить Великобританія, і як ви та ми підтримуємо в цьому Україну. Я відчуваю, що творчість, музика та мистецтво загалом – це такий потужний інструмент, який можна використати проти негативних енергій", - сказала Лорін в інтерв'ю для РА.

Також співачка звернулася до всіх українців під час відкриття Євробачення 2023 року.

"Я сумую за всіма вами. У мене там було багато виступів. Україна - одне з найкрасивіших місць, де я була. Чудові люди, я сумую за Україною. Я вдячна вам за всю підтримку та коментарі. Я посилаю вам своє кохання, своє енергію. Тримайтеся, і все зміниться, буде краще. Я вас люблю", - сказала переможниця всім мешканцям України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що TVORCHI зробили заяву після свого виступу на Євробаченні 2023 року.

А також ми писали про те, що відомо про переможницю Євробачення 2023 року.

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