Учасників Нацвідбору 2024 звинуватили в плагіаті російського гурту: що відомо

Деталі інциденту

Після презентації пісень аудіозаписи з'явилися на YouTube-каналі Євробачення. Прослухавши композицію гурту "NAHABA", деякі користувачі почули там подібність до пісні "Нас не догонят" російського гурту "t.A.T.u."

"Голоси унікальні? Техніка вокалу дуже нагадує техніку у відомій композиції. Можливо, унікальним є спів в унісон дуетом наприкінці, але це вже різновид техніки вокалу, що використовувала група "t.A.T.u."

"Неочікувано, що Україна вийшла з реплікою на пісню групи "t.A.T.u."

"Дуже схоже на "Тату". І голос, і музика, і певний вайб. У деякі моменти взагалі не можна було відрізнити. Дуже сумнівна пісня для того, щоб представляти Україну".

"Перша реакція: вау! Дуже цікаво як це звучатиме наживо, враховуючи кількість тюнінгу в приспіву. Барабани чогось нагадали "Тату".

Проте більшість коментарів схвалюють пісню та навіть готові голосувати за неї у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2024:

"Моє серце розбите, кожен раз прослуховую і не можу стримувати сліз. До глибинки відчуваю кожне наповнене сенсом слово з пісні. Кричить і моя душа! Дякую!"

"Відчувається вогонь і хочеться побачити на сцені максимальну ефектність. Успіхів вам!"

"Пісня 100% попадання в теперішній настрій українців. Дуже важко, до крику, але встоїмо!"

"Голоси, текст, біт - унікально та так сильно, хотілося б почути це наживо. Вболіваю за вас".

"Це взагалі не та музика, яку я зазвичай слухаю, але як же це круто. Я послухала ваші інші пісні - вони неймовірні. Подяка відбору за такі відкриття. Мій голос за вас, лише, будь ласка, зробіть лайв таким же крутим".

"Чекаю неймовірного номера на Нацвідборі! Така музика ще не представляла нашу країну. Хвилююсь лише, як це буде звучати наживо".

Що відомо про гурт

Гурт "NAHABA" - це український дует у жанрі поп і рок-музики.

До Нацвідбору гурт готувався дистанційно, бо один з учасників, Андрій, служить у ЗСУ. Тому його базою для репетицій став ангар на аеродромі.

Гурт називає себе "звіром", який розвивається на сцені з кожним кроком.

Учасники гурту "NAHABA" (фото: instagram.com/nahaba_band)