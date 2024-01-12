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Учасників Нацвідбору 2024 звинуватили в плагіаті російського гурту: що відомо

Гурт "NAHABA" звинуватили в плагіаті пісні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

11 січня учасники Нацвідбору на Євробачення 2024 презентували свої пісні. Слухачі запідозрили гурт "NAHABA" звинуватили в плагіаті російського гурту "t.A.T.u."

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на коментарі в соціальних мережах.

Деталі інциденту

Після презентації пісень аудіозаписи з'явилися на YouTube-каналі Євробачення. Прослухавши композицію гурту "NAHABA", деякі користувачі почули там подібність до пісні "Нас не догонят" російського гурту "t.A.T.u."

  • "Голоси унікальні? Техніка вокалу дуже нагадує техніку у відомій композиції. Можливо, унікальним є спів в унісон дуетом наприкінці, але це вже різновид техніки вокалу, що використовувала група "t.A.T.u."
  • "Неочікувано, що Україна вийшла з реплікою на пісню групи "t.A.T.u."
  • "Дуже схоже на "Тату". І голос, і музика, і певний вайб. У деякі моменти взагалі не можна було відрізнити. Дуже сумнівна пісня для того, щоб представляти Україну".
  • "Перша реакція: вау! Дуже цікаво як це звучатиме наживо, враховуючи кількість тюнінгу в приспіву. Барабани чогось нагадали "Тату". 

Проте більшість коментарів схвалюють пісню та навіть готові голосувати за неї у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2024:

  • "Моє серце розбите, кожен раз прослуховую і не можу стримувати сліз. До глибинки відчуваю кожне наповнене сенсом слово з пісні. Кричить і моя душа! Дякую!"
  • "Відчувається вогонь і хочеться побачити на сцені максимальну ефектність. Успіхів вам!"
  • "Пісня 100% попадання в теперішній настрій українців. Дуже важко, до крику, але встоїмо!"
  • "Голоси, текст, біт - унікально та так сильно, хотілося б почути це наживо. Вболіваю за вас".
  • "Це взагалі не та музика, яку я зазвичай слухаю, але як же це круто. Я послухала ваші інші пісні - вони неймовірні. Подяка відбору за такі відкриття. Мій голос за вас, лише, будь ласка, зробіть лайв таким же крутим".
  • "Чекаю неймовірного номера на Нацвідборі! Така музика ще не представляла нашу країну. Хвилююсь лише, як це буде звучати наживо".

 

Що відомо про гурт

Гурт "NAHABA" - це український дует у жанрі поп і рок-музики. 

До Нацвідбору гурт готувався дистанційно, бо один з учасників, Андрій, служить у ЗСУ. Тому його базою для репетицій став ангар на аеродромі.

Гурт називає себе "звіром", який розвивається на сцені з кожним кроком.

Учасники гурту "NAHABA" (фото: instagram.com/nahaba_band)

Раніше ми публікували всі пісні учасників Нацвідбору 2024, щоб ви могли визначитися зі своїм фаворитом.

А ще повідомляли про те, що пісню Джамали визнали найкращою за всю історію Євробачення.

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