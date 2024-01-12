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Участников Нацотбора 2024 обвинили в плагиате российской группы: что известно

Группа "NAHABA" обвинили в плагиате песни (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

11 января участники Нацотбора на Евровидение 2024 года презентовали свои песни. Слушатели заподозрили группу "NAHABA" обвинили в плагиате российской группы "tATu"

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарии в социальных сетях.

Детали инцидента

После презентации песен аудиозаписи появились на YouTube-канале Евровидения. Прослушав композицию группы "NAHABA", некоторые пользователи услышали там сходство с песней "Нас не догонят" российской группы "tATu"

  • "Голоси унікальні? Техніка вокалу дуже нагадує техніку у відомій композиції. Можливо, унікальним є спів в унісон дуетом наприкінці, але це вже різновид техніки вокалу, що використовувала група "t.A.T.u."
  • "Неочікувано, що Україна вийшла з реплікою на пісню групи "t.A.T.u."
  • "Дуже схоже на "Тату". І голос, і музика, і певний вайб. У деякі моменти взагалі не можна було відрізнити. Дуже сумнівна пісня для того, щоб представляти Україну".
  • "Перша реакція: вау! Дуже цікаво як це звучатиме наживо, враховуючи кількість тюнінгу в приспіву. Барабани чогось нагадали "Тату". 

Однако большинство комментариев одобряют песню и даже готовы голосовать за нее в финале Нацотбора на Евровидение 2024:

  • "Моє серце розбите, кожен раз прослуховую і не можу стримувати сліз. До глибинки відчуваю кожне наповнене сенсом слово з пісні. Кричить і моя душа! Дякую!"
  • "Відчувається вогонь і хочеться побачити на сцені максимальну ефектність. Успіхів вам!"
  • "Пісня 100% попадання в теперішній настрій українців. Дуже важко, до крику, але встоїмо!"
  • "Голоси, текст, біт - унікально та так сильно, хотілося б почути це наживо. Вболіваю за вас".
  • "Це взагалі не та музика, яку я зазвичай слухаю, але як же це круто. Я послухала ваші інші пісні - вони неймовірні. Подяка відбору за такі відкриття. Мій голос за вас, лише, будь ласка, зробіть лайв таким же крутим".
  • "Чекаю неймовірного номера на Нацвідборі! Така музика ще не представляла нашу країну. Хвилююсь лише, як це буде звучати наживо".

 

Что известно о группе

Группа "NAHABA" - это украинский дуэт в жанре поп и рок-музыки.

В Нацотбор группа готовилась дистанционно, потому что один из участников, Андрей, служит в ВСУ. Потому его базой для репетиций стал ангар на аэродроме.

Группа называет себя "зверем", который развивается на сцене с каждым шагом.

Участники группы NAHABA (фото: instagram.com/nahaba_band)

Ранее мы публиковали все песни участников Нацотбора 2024 года, чтобы вы могли определиться со своим фаворитом.

А еще сообщали о том, что песню Джамалы признали лучшей за всю историю Евровидения.

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