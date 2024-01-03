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Хіт української співачки визнали однією з найкращих за всю історію Євробачення

Середа 03 січня 2024 17:22
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Хіт української співачки визнали однією з найкращих за всю історію Євробачення Пісню Джамали визнали однією з найкращих на Євробаченні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Пісня української співачки потрапила у трійку найкращих пісень за всю історію конкурсу Євробачення.

А про те, яка саме артистка здобула такий статус, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на список видання The Guardian.

Пісня української співачки стала однією з найкращих за історію Євробачення

Євробачення за всю свою історію чуло неймовірну кількість сильних пісень з глибоким сенсом, але дослідивши всі треки, британське видання склало власний список трьох найкращих пісень.

В цей список увійшла й пісня відомої української виконавиці з кримсько-татарським корінням Джамали. ЇЇ трек "1944" визнано одним з найкращих. Саме тому цей сильний хіт посів третє місце.

Хіт української співачки визнали однією з найкращих за всю історію ЄвробаченняХіт української співачки визнали однією з найкращих за всю історію Євробачення

Скриншоти

А ось на першому місці розташувалась легендарна пісня "Waterloo" групи ABBA, яка принесла перемогу Швеції у міжнародному конкурсі пісень ще у 1974 році.

Друге місце посіла пісня "Poupée de Cire, Poupée de Son", яку виконала французька виконавиця Франс Галль. У 1965 році вона посіла перше місце на Євробаченні.

Якщо ж повернутися до третього місця, яке посіла Джамала, то варто нагадати що саме з піснею "1944" вона здобула перемогу на Євробаченні у 2016 році.

Текст пісні "1944" про етнічну чистку кримських татар Сталіним викликав суперечки: російські політики скаржилися, що це було пов’язано з анексією Криму Росією у 2014 році. Але це був би справді фантастичний трек, про що б він не був", - написано в The Guardian.

Про що розповідає пісня "1944"

Перші рядки щемливого треку "1944" було написано у далекому 2014 році українською мовою. Своєю піснею Джамала розповідає про депортацію кримських татар у 1944 році.

Ця історія безпосередньо стосується родини співачки, оскільки вона чула розповіді від своєї бабусі Назилхан, яка сама пережила депортацію. Пісня має складну вокальну партію з багатьма півтонами та мугамами.

Раніше ми розповідали про те, що відома українська співачка звинуватила фіналістку Нацвідбору на Євробачення 2024 у плагіаті.

Також читайте наш матеріал про те, що Джамала показала, як підросли її сини.

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Євробачення Джамала