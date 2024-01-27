Учасників "Би-2" заарештували в Таїланді за підтримку ЗСУ. Чи можуть їх вислати в РФ і посадити?

"Би-2" можуть депортувати до Росії

24 січня гурт "Би-2" дав концерт у клубі Illuzion Phuket у столиці Таїланду. Відразу після завершення виступу їх заарештували. РосЗМІ повідомляють, що запит на арешт надійшов від генерального консульства РФ у Таїланді.

"Нам відомо про затримання групи "Би-2" правоохоронними органами Таїланду, проте жодного офіційного повідомлення влади провінції Пхукет про це ми поки не отримували. Самі учасники гурту до генконсульства теж не зверталися", - сказав глава російської дипустанови в Пхукеті.

Офіційною версією затримання вважають те, що виконавці порушили візовий режим, тобто музиканти приїхали до Таїланду як туристи й не мали права виступати без робочої візи.

Гурт "Би-2" затримали в Таїланді після концерту (фото: росЗМІ)

Адвокат Сергій Жорін повідомив, що учасники гурту провели ніч у поліцейській дільниці. Проте не офіційною версією затримання вважають підтримку "Би-2" ЗСУ.

"26 січня районний суд провінції Пхукет визнав громадян винними у провадженні трудової діяльності без отримання необхідного дозволу і зобов'язав їх виплатити грошовий штраф", - заявили в генконсульстві.

Таким чином артисти будуть зобов'язані залишити територію Таїланду найближчим часом.

Депортація чи штраф

Учасників гурту "Би-2" засудили до штрафу 3 000 бат з кожного, тобто по 3 186 гривень. Після закриття справи їх передадуть імміграційній поліції.

Цілком імовірно, що музикантам дадуть змогу залишити Таїланд без депортації та занесення до чорного списку, який забороняє в'їзд до Таїланду на той чи інший термін, повідомляють росЗМІ.

Чи відбудуться заплановані концерти

Офіційних коментарів команди "Би-2" щодо цього не було.

Наступний виступ відбудеться у Дубаї 17 лютого. Також на 2024 рік концерти заплановані у Вільнюсі, Варшаві та Дубліні.

Інші концерти "Би-2" не скасовують (фото: росЗМІ)

Ставлення "Би-2" до України

Лідер гурту Льова не приховує своєї проукраїнської позиції. Ба більше - у росЗМІ також з'являлася інформація про те, що співаки таємно підтримують ЗСУ.

За це росіяни вимагали накласти на "Би-2" санкції всередині Росії.

"Льова публічно заявив, що спонсорує і спонсоруватиме українських націоналістів. При цьому до останнього ці мр*зі намагалися просунути свої морди до російської годівниці. Досі на відеохостингу можна дивитися кліпи і навіть донатити групі. Є Держдума, яка заплющує очі на повернення тих, хто підтримує Україну", - заявила акторка Яна Поплавська.

Так, "Би-2" включили до так званого "чорного списку" артистів РФ. Після початку повномасштабної війни їхні концерти почали масово скасовувати.

А 28 квітня 2022 року музиканти скасували концерт в Омську на знак протесту проти присутньої на сцені політичної агітації - лозунгу з рашистським символом Z.