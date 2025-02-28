Учасники Нацвідбору на "Євробачення" втекли з України, - блогер

Днями Міністерство культури та стратегічних комунікацій України оголосило про тимчасове припинення надання дозволів на виїзд за кордон чоловікам-призовникам з-поміж артистів та медійників.

Таке рішення було прийняте через те, що майже 20% з них не повертаються до України після поїздок.

У мережі активно обговорюють знаменитостей, які залишили країну, підставивши своїх колег.

У рамках активного обговорення цієї теми в групі "Єврофани. Новини Євробачення" музичний оглядач Роман Бутурлакін повідомив, що з України виїхали хлопці з гурту MBreeze (раніше відомого як Mountain Breeze) та співак Василь Демчук (DEMCHUK), які брали участь в одному Нацвідборі 2023 року.

Це стало справжнім шоком для багатьох шанувальників української музики.

Як повідомив блогер у коментарі Інформатор-Україна, інформацію про гурт MBreeze він отримав від надійного джерела. Гурт MBreeze (фото: instagram.com/mbreezeofficial)

"Нещодавно в особистій розмові про це згадала людина з шоу-бізнесу і мені стало цікаво. Сам зайшов до них в Instagram, подивився публікації і знайшов коли востаннє чітко видно, що вони в Україні. Далі є пост про благодійний концерт за кордоном, а потім невідомість і всі публікації зроблені таким чином аби не можна було зрозуміти навіть в якій країні це", - розповів блогер.

Кілька користувачів соцмереж повідомили, що MBreeze перебувають у Литві. Останній пост на їхніх акаунтах був опублікований ще 31 грудня, але локація не вказана, як і в інших публікаціях.

Гурт здобув популярність після участі в шоу "X-Фактор", де вони дійшли до фіналу. Колектив складається з братів Олександра та Іллі Біляків.

Саме під час участі у цьому шоу їх помітив Андрій Данилко, відомий в образі Вєрки Сердючки. Як і брати Біляки, він родом з Полтави, і деякий час допомагав молодим музикантам. Однак співпраця між ними завершилась ще до початку повномасштабної війни.

А ось Вася Демчук, каже Роман, наразі перебуває в Італії, де працює моделлю.

"З Васею Демчуком цікавіше. Артист мав в Україні непоганий старт, а тепер не приховує, що працює моделлю у Римі. Звісно, яким чином там опинився не розповідає. Хоча він точно був у Києві під час повномасштабного вторгнення. Я бачив його багато разів на різних заходах", - поділився Бутурлакін. Вася Демчук (фото: instagram.com/demchukmusic)

Нагадаємо, Міністерство культури та стратегічних комунікацій розробило проєкт змін до постанови Кабміну, відповідно до якого з 3 березня набудуть чинності нові правила перетину кордону для українських чоловіків-мистців з метою запобігання зловживанням.

Проєкт наразі на стадії погодження. До остаточного нормативно-правового врегулювання питання Мінкульт припинить видачу дозволів на виїзд за кордон чоловікам призовного віку, які працюють у культурній та медійній сферах.

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