Учасники Нацвідбору на "Євробачення-2025" дадуть перший сольний концерт: дата
Учасники Нацвідбору на "Євробачення-2025" - гурт Future Culture - готуються до свого першого сольного концерту, який відбудеться в Києві.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пресреліз.
Подія відбудеться в неділю, 1 червня, в Caribbean Club. Початок концерту о 19:00.
"1 червня на вас чекає справжня музична феєрія, розмаїття стилів та яскравий перформанс, а також спеціальні гості. І найважливіша складова - це збір для нашої армії, тому що саме з благодійної складової і почався шлях Future Culture і це залишається в ДНК гурту", - йдеться в повідомленні.
Разом із фондом Олексія Сидоренка гурт відкрив збір на РЕБи "Писець" для 25-ї Окремої Повітрянодесантної Бригади. Сума, яку необхідно зібрати - 240 тисяч гривень.
Як спеціальні гості виступлять SESTRA BLYZNYUCHKA, PSIONIC ARC, Oi FUSK.
Квитки на концерт Future Culture можна купити на сайтах Caribbean Club і Сoncert.ua.
Future Culture (фото надано музикантами)
Що відомо про Future Culture
Future Culture - це гурт, заснований у Києві. Він почав свій шлях з імпровізованого виступу в парку Шевченка влітку 2022 року, збираючи кошти для ЗСУ.
На вокалі - Дар'я Ремез та Олексій Боднар, на барабанах - Андрій Литвиненко, на бас-гітарі - Олексій Руденко, а на гітарі - Андрій Шулаков.
Музика Future Culture - це ф'южн, де є елементи r'n'b, хіп-хопу, джазу, фанку, неосоулу, драм-н-бейсу тощо. Кожен виступ гурту - це не просто виконання, а живий процес з імпровізаціями, які народжуються прямо на сцені.
У 2025 році Future Culture випустила дебютний трек "Waste My Time", з яким виступила на Нацвідборі на "Євробачення-2025".
Як зазначали музиканти, ця композиція народилася в момент повного розслаблення, у домашньому затишку. Її суть проста і глибока: час, проведений із близькою людиною, ніколи не може бути втрачений.
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