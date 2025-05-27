Участники Нацотбора на "Евровидение-2025" дадут первый сольный концерт: дата

Участники Нацотбора на "Евровидение-2025" - группа Future Culture - готовятся к своему первому сольному концерту, который состоится в Киеве.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-релиз.

Событие состоится в воскресенье, 1 июня, в Caribbean Club. Начало концерта в 19:00.

"1 июня вас ждет настоящая музыкальная феерия, разнообразие стилей и яркий перформанс, а также специальные гости. И важнейшая составляющая - это сбор для нашей армии, потому что именно с благотворительной составляющей и начался путь Future Culture и это остается в ДНК группы", - сказано в сообщении.

Вместе с фондом Алексея Сидоренко группа открыла сбор на РЭБы "Писец" для 25-й Отдельной Воздушнодесантной Бригады. Сумма, которую необходимо собрать - 240 тысяч гривен.

В качестве специальных гостей выступят SESTRA BLYZNYUCHKA, PSIONIC ARC, Oi FUSK.

Билеты на концерт Future Culture можно купить на сайтах Caribbean Club и Сoncert.ua.

Future Culture (фото предоставлено музыкантами)

Что известно про Future Culture

Future Culture - это группа, основанная в Киеве. Она начала свой путь с импровизированного выступления в парке Шевченко летом 2022 года, собирая средства для ВСУ.

На вокале - Дарья Ремез и Алексей Боднар, на барабанах - Андрей Литвиненко, на бас-гитаре - Алексей Руденко, а на гитаре - Андрей Шулаков.

Музыка Future Culture - это фьюжн, где есть элементы r'n'b, хип-хопа, джаза, фанка, неосоула, драм-н-бейса и т.д. Каждое выступление группы - это не просто исполнение, а живой процесс с импровизациями, которые рождаются прямо на сцене.

В 2025 году Future Culture выпустила дебютный трек "Waste My Time", с которым выступила на Нацотборе на "Евровидение-2025".

Как отмечали музыканты, эта композиция родилась в момент полного расслабления, в домашнем уюте. Ее суть проста и глубока: время, проведенное с близким человеком, никогда не может быть потеряно.