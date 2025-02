Учасники "Євробачення", які стали мільйонерами: топ-10 найбагатших артистів

Кончіта Вурст

Представник Австрії Том Нойвірт переміг на "Євробаченні-2014". Тоді він підкорив публіку та суддів, з'явившись на сцені в образі Кончіти Вурст. Артист почав кар'єру з талант-шоу ще коли був юним, а у 2011 році він представив свій образ драг-квін.

Цей вдалий сценічний перформанс дозволив музиканту опинитися на другому місці на попередньому відборі Австрії на пісенний конкурс "Євробачення-2012". Проте успішно пройти кваліфікацію та здобути перемогу йому вдалося лише через два роки.

Томас Нойвірт (фото: instagram.com/conchitawurst)

Сольне виконання композиції "Rise Like a Phoenix" набрало 290 балів, і дало можливість представнику Австрії стати першим виконавцем, який зміг перемогти на міжнародній сцені без допомоги бек-вокалістів чи танцюристів.

Після тріумфу на "Євробаченні " драг-квін заявила про те, що перемогла не лише для себе, але й для людей, які вірять у майбутнє, що "може функціонувати без дискримінації". Вона представляє та успішно відстоює права ЛГБТК+.

Кончіта була моделлю для таких дизайнерів, як Жан-Поль Готьє та Givenchy, написала автобіографію та працювала суддею в реаліті-шоу "Queen of Drags".

Нойвірт також розпочав окрему музичну кар'єру під псевдонімом WURST, а у 2020 році його героїня знялася в епізодичній ролі у фільмі Netflix "Євробачення: Історія вогняної саги".

Приблизний капітал Тома оцінили в 3 млн доларів.

Ніколь Зайберт

Виконавиця, яка привезла в Німеччину першу перемогу з "Євробачення", підкорила конкурс з перевагою в 61 голос у 1982 році. На той момент співачці було 17, і вона лише розпочинала музичний шлях.

Пісня-переможець конкурсу під назвою "Ein bißchen Frieden" (A Little Peace) стала в Європі треком номер один. Пізніше Зайберт записала композицію ще кількома мовами, серед яких італійська, данська та російська.

Ніколь Зайберт (фото: wikipedia)

У цілому за свою кар'єру Ніколь випустила понад 30 студійних альбомів та 80 синглів. В інтерв'ю 2009 року селебриті заявила, що все змінилося після виграшу на "Євробаченні", і сказала про те, що її перемога - результат того, що вона "мала на руках правильну пісню" і "була правильною дівчиною в потрібному місці".

Статки Зайберт оцінили у 5 млн доларів. Вона залишалася єдиною переможницею з Німеччини протягом 28 років, поки цей статус у 2010 році не забрала Лена Маєр-Ландрут.

Жаклін Буає

Французька співачка виграла "Євробачення" у 18 років. Вона здобула для Франції другу перемогу на цьому конкурсі - це сталося в 1960 році.

Любов до міжнародного пісенного заходу панує у її родині: батько артистки Жак Піллс представляв Монако на цій же міжнародній події в 1959, проте він не мав такого успіху, як його донька, і фінішував аж на останньому місці.

Жаклін Буає у молодості (фото: wikipedia)

Нині Жаклін, якій 83 роки, залишається найстаршою переможницею "Євробачення".

За підрахунками, які можна знайти в інтернеті, співоча та акторська кар'єра дозволили їй заробити статки в сумі близько 5 млн доларів.

Лена Маєр-Ландрут

Вона стала другою в історії переможницею "Євробачення" з Німеччини. Артистка виграла конкурс у 2010 році, отримавши 246 балів за виконання пісні про кохання. Композиція мала назву "Satellite".

На момент участі виконавиці було 19 років, і репетиції їй довелося поєднувати з іспитами у середній школі. Проте всі ці старання виявилися не марними, адже окупилися сповна.

Переможний трек завантажили понад 100 тисяч разів лише за перший тиждень, і згодом "Satellite" став найшвидше продаваним цифровим хітом у Німеччині та очолював чарти протягом наступних тижнів.

Вдруге представити Німеччину на "Євробаченні" Маєр-Ландрут наважилася у 2011 році, і тоді зайняла 10 місце з піснею "Taken by a Stranger".

Крім музики, артистка зуміла побудувати успішну кар’єру в індустрії розваг, включаючи роль тренерки в "The Voice Kids" і озвучування персонажів фільмів, аудіокниг та в інших проєктах.

Лена також була амбасадоркою бренду L'Oréal, тому доволі очікувано, що її статки досягли неабияких висот.

Заробітки зірки оцінили в 5 мільйонів доларів.

Лорін

Шведська виконавиця стала другою людиною, яка вигравала "Євробачення" двічі: вперше у 2012 році зі своїм треком "Euphoria" та знову у 2023 році - тепер з піснею "Tattoo". Вона також залишається першою жінкою, яка зробила це.

Знаменитість народилася в родині марокканських іммігрантів, і вперше вона потрапила в поле зору громадськості, коли брала участь у шведському шоу "Idol" 2004, де їй вдалося посісти четверте місце.

Це дало поштовх подальшій кар’єрі артистки - призвело до зйомок в реаліті-шоу, а у 2012 році, коли селебриті виграла шведський "Melodifestivalen-2012", а потім пісенний конкурс "Євробачення", вона відомою далеко за межами рідної країни.

Інтернет-оцінки щодо власного капіталу Лорін виглядають по-різному: одні заявляють про суму в 100 тисяч доларів, інші припускають, що цього наразі її заробітки можуть досягати 75 мільйонів доларів.

Більшість все таки стверджує, що капітал співачки - від 3 до 5 мільйонів доларів, що робить її однією з найбагатших переможниць "Євробачення" всіх часів.

Даміано Давід

Це - фронтмен італійського рок-гурту Måneskin, назва якого походить від датського слова, що означає "місячне світло". Музичний колектив переміг на "Євробаченні-2021" із піснею "Zitti e buoni".

Група була створена в 2015 році, і спершу артисти дарували свою творчість слухачам на вулицях Риму, а потім вони стали учасниками реаліті-шоу "X Factor Italia" в 2017 році.

Måneskin випустили свій перший альбом "Il Ballo della Vita" у 2018 році та очолили чарти, підкоривши слухачів з першої пісні. Після цього світ побачив їхній другий студійний альбом - "Teatro d'ira: Vol.I". Платівка вийшла у 2021 році і також мала величезний успіх, адже чотири рази здобувала статус платинової.

Перемога Måneskin на "Євробаченні" була дещо затьмарена звинуваченнями у вживанні наркотиків у фіналі. Однак після початку розслідування Європейська мовна спілка підтвердила, що звинувачення були неправдивими.

У 2023 році музиканти випустили свій третій студійний альбом "Rush!" - перший альбом гурту, записаний переважно англійською мовою. Крім музики, Давід також зайнявся дубляжем та став голосом персонажу італійської версії Діснеївської "Круелли".

Статки зірки оцінюють приблизно в 8,5 мільйонів доларів.

Даміано Давід (фото: instagram.com/damianodavid)

Селіон Діон

Перш ніж здобути світову популярність після виходу першого англомовного альбому "Union", співачка пережила непросте дитинство. Вона народилася однією з 14 дітей у родині, і коштів на всіх катастрофічно не вистачало.

Проте все в житті артистки змінилося після того, як вона представила Швейцарію на пісенному конкурсі "Євробачення" в 1988 році з піснею "Where Does My Heart Beat Now?".

Селін Діон (фото: wikipedia)

Діон залишається не лише найбагатшою зіркою "Євробачення" всіх часів, але й однією з найуспішніших співачок у світі, адже продала понад 220 мільйонів своїх платівок по всьому світу.

Forbes оцінив статок виконавиці у приголомшливі 470 мільйонів доларів.

ABBA

Гурт, заснований в Стокгольмі в 1972 році, представляв Швецію на "Євробаченні" в 1974 році. Квартет заспівав культову пісню "Waterloo", яка стала другою за популярністю піснею цього конкурсу.

"Євробачення-1974" проходило в Брайтоні, Англія, і ABBA таки перемогла, попри на суперечливий вердикт "нульових балів" від господарів заходу.

Нині колектив вважається одним із найуспішніших усіх часів. У 1970-х і 80-х роках гурт складався з двох подружніх пар: Агнети Фельтскуг і Б’єрна Ульвеуса та Анні-Фрід Лінгстад ​​і Бенні Андерссона.

ABBA в 1974 році. Зліва направо: Бенні Андерссон, Анні-Фрід Люнгстад, Агнета Фельтскуг, Б'єрн Ульвеус (фото: wikipedia)

Обидва шлюби розпалися, що призвело до розколу групи в 1982 році. Проте зірки продовжували заробляти гроші через сольні проєкти та роботу за допомогою франшизи.

Після майже 40 років розриву гурт возз’єднався у 2021 році, щоб випустити новий студійний альбом "Voyage".

Статки кожного оцінили окремо, згідно яких кожен учасник гурту заробив приблизно від 200 до 300 мільйонів доларів.

Лулу

Шотландська співачка Мері Макдональд Маклафлін Лоурі представляла Великобританію на "Євробаченні-1969", яке проходило в Мадриді.

У віці 20 років вона отримала найбільшу кількість голосів за свою конкурсну пісню "Boom Bang-A-Bang".

За роки дільності Лулу випустила 15 альбомів і навіть заспівала заголовну пісню для фільму про Джеймса Бонда 1974 року "Чоловік із золотим пістолетом".

Окрім музичної роботи, артистка також роками була ведучою різноманітних телевізійних шоу, а ще брала участь у таких шоу, як "American Idol", "Strictly Come Dancing" і "RuPaul's Drag Race".

Інтернет-джерела оцінюють статки зірки в 30 мільйонів доларів.

Джонні Логан

Ірландський співак австралійського походження переміг на "Євробаченні" для Ірландії - це сталося 1980 році, і переможною стала пісня "What's Another Year".

Але на цьому кар'єра співака на "Євробаченні" не закінчилася. Логан став першим і донедавна єдиним, хто виграв конкурс двічі - вдруге забравши трофей у 1987 році.

Музикант також написав трек "Why Me?", яку виконала переможниця "Євробачення" 1992 року Лінда Мартін.

Проте життя легенди музичного конкурсу не завжди було легким. Здобувши популярність у 1980-х роках, він мав погані стосунки зі своїм звукозаписним лейблом і у 1990-х захопився алкоголем. Зірка навіть думав залишити музичну індустрію через особисті проблеми та переживання.

Але до цього не дійшло, і Логан випустив низку студійних альбомів протягом наступних років кар'єри. Він сам профінансував виробництво останнього у 2017 році.

Капітал музиканта оцінюється приблизно в 15 мільйонів доларів.

Джонні Логан на своєму першому "Євробаченні" у 1980 році (фото: wikipedia)