Участники "Евровидения", которые стали миллионерами: топ-10 самых богатых артистов

Кончита Вурст

Представитель Австрии Том Нойвирт победил на "Евровидении-2014". Тогда он покорил публику и судей, появившись на сцене в образе Кончиты Вурст. Артист начал карьеру с талант-шоу еще когда был юным, а в 2011 году он представил свой образ драг-квин.

Этот удачный сценический перформанс позволил музыканту оказаться на втором месте на предварительном отборе Австрии на песенный конкурс "Евровидение-2012". Однако успешно пройти квалификацию и одержать победу ему удалось только спустя два года.

Томас Нойвирт (фото: instagram.com/conchitawurst)

Сольное исполнение композиции "Rise Like a Phoenix" набрало 290 баллов, и дало возможность представителю Австрии стать первым исполнителем, который смог победить на международной сцене без помощи бэк-вокалистов или танцоров.

После триумфа на "Евровидении" драг-квин заявила о том, что победила не только для себя, но и для людей, которые верят в будущее, которое "может функционировать без дискриминации". Она представляет и успешно отстаивает права ЛГБТК+.

Кончита была моделью для таких дизайнеров, как Жан-Поль Готье и Givenchy, написала автобиографию и работала судьей в реалити-шоу "Queen of Drags".

Нойвирт также начал отдельную музыкальную карьеру под псевдонимом WURST, а в 2020 году его героиня снялась в эпизодической роли в фильме Netflix "Евровидение: История огненной саги".

Приблизительный капитал Тома оценили в 3 млн долларов.

Николь Зайберт

Исполнительница, которая привезла в Германию первую победу с "Евровидения", покорила конкурс с перевесом в 61 голос в 1982 году. На тот момент певице было 17, и она только начинала музыкальный путь.

Песня-победитель конкурса под названием "Ein bißchen Frieden" (A Little Peace) стала в Европе треком номер один. Позже Зайберт записала композицию еще на нескольких языках, среди которых итальянский, датский и русский.

Николь Зайберт (фото: wikipedia)

В целом за свою карьеру Николь выпустила более 30 студийных альбомов и 80 синглов. В интервью 2009 года селебрити заявила, что все изменилось после выигрыша на "Евровидении", и сказала о том, что ее победа - результат того, что она "имела на руках правильную песню" и "была правильной девушкой в нужном месте".

Состояние Зайберт оценили в 5 млн долларов. Она оставалась единственной победительницей из Германии в течение 28 лет, пока этот статус в 2010 году не забрала Лена Майер-Ландрут.

Жаклин Буайе

Французская певица выиграла "Евровидение" в 18 лет. Она одержала для Франции вторую победу на этом конкурсе - это произошло в 1960 году.

Любовь к международному песенному мероприятию царит в ее семье: отец артистки Жак Пиллс представлял Монако на этом же международном событии в 1959, однако он не имел такого успеха, как его дочь, и финишировал аж на последнем месте.

Жаклин Буайе в молодости (фото: wikipedia)

Сейчас Жаклин, которой 83 года, остается самой старшей победительницей "Евровидения".

По подсчетам, которые можно найти в интернете, певческая и актерская карьера позволили ей заработать состояние в сумме около 5 млн долларов.

Лена Майер-Ландрут

Она стала второй в истории победительницей "Евровидения" из Германии. Артистка выиграла конкурс в 2010 году, получив 246 баллов за исполнение песни о любви. Композиция называлась "Satellite".

На момент участия исполнительнице было 19 лет, и репетиции ей пришлось совмещать с экзаменами в средней школе. Однако все эти старания оказались не напрасными, ведь окупились сполна.

Победный трек скачали более 100 тысяч раз только за первую неделю, и впоследствии "Satellite" стал самым быстро продаваемым цифровым хитом в Германии и возглавлял чарты в течение следующих недель.

Во второй раз представить Германию на "Евровидении" Майер-Ландрут решилась в 2011 году, и тогда заняла 10 место с песней "Taken by a Stranger".

Помимо музыки, артистка сумела построить успешную карьеру в индустрии развлечений, включая роль тренера в "The Voice Kids" и озвучивание персонажей фильмов, аудиокниг и в других проектах.

Лена также была амбассадором бренда L'Oréal, поэтому вполне ожидаемо, что ее состояние достигло немалых высот.

Заработки звезды оценили в 5 миллионов долларов.

Лорин

Шведская исполнительница стала вторым человеком, который выигрывал "Евровидение" дважды: впервые в 2012 году со своим треком "Euphoria" и снова в 2023 году - теперь с песней "Tattoo". Она также остается первой женщиной, которая сделала это.

Знаменитость родилась в семье марокканских иммигрантов, и впервые она попала в поле зрения общественности, когда участвовала в шведском шоу "Idol" 2004, где ей удалось занять четвертое место.

Это дало толчок дальнейшей карьере артистки - привело к съемкам в реалити-шоу, а в 2012 году, когда селебрити выиграла шведский "Melodifestivalen-2012", а затем песенный конкурс "Евровидение", она известной далеко за пределами родной страны.

Интернет-оценки относительно собственного капитала Лорин выглядят по-разному: одни заявляют о сумме в 100 тысяч долларов, другие предполагают, что на данный момент ее заработки могут достигать 75 миллионов долларов.

Большинство все же утверждает, что капитал певицы - от 3 до 5 миллионов долларов, что делает ее одной из самых богатых победительниц "Евровидения" всех времен.

Дамиано Давид

Это - фронтмен итальянской рок-группы Måneskin, название которой происходит от датского слова, означающего "лунный свет". Музыкальный коллектив победил на "Евровидении-2021" с песней "Zitti e buoni".

Группа была создана в 2015 году, и сперва артисты дарили свое творчество слушателям на улицах Рима, а затем они стали участниками реалити-шоу "X Factor Italia" в 2017 году.

Måneskin выпустили свой первый альбом "Il Ballo della Vita" в 2018 году и возглавили чарты, покорив слушателей с первой песни. После этого свет увидел их второй студийный альбом - "Teatro d'ira: Vol.I". Пластинка вышла в 2021 году и также имела огромный успех, ведь четыре раза получала статус платиновой.

Победа Måneskin на "Евровидении" была несколько омрачена обвинениями в употреблении наркотиков в финале. Однако после начала расследования Европейский вещательный союз подтвердил, что обвинения были ложными.

В 2023 году музыканты выпустили свой третий студийный альбом "Rush!" - первый альбом группы, записанный преимущественно на английском языке. Кроме музыки, Давид также занялся дубляжем и стал голосом персонажа итальянской версии Диснеевской "Круэллы".

Состояние звезды оценивают примерно в 8,5 миллионов долларов.

Дамиано Давид (фото: instagram.com/damianodavid)

Селион Дион

Прежде чем обрести мировую известность после выхода первого англоязычного альбома "Union", певица пережила непростое детство. Она родилась одной из 14 детей в семье, и средств на всех катастрофически не хватало.

Однако все в жизни артистки изменилось после того, как она представила Швейцарию на песенном конкурсе "Евровидение" в 1988 году с песней "Where Does My Heart Beat Now?".

Селин Дион (фото: wikipedia)

Дион остается не только самой богатой звездой "Евровидения" всех времен, но и одной из самых успешных певиц в мире, ведь продала более 220 миллионов своих пластинок по всему миру.

Forbes оценил состояние исполнительницы в потрясающие 470 миллионов долларов.

ABBA

Группа, основанная в Стокгольме в 1972 году, представляла Швецию на "Евровидении" в 1974 году. Квартет спел культовую песню "Waterloo", которая стала второй по популярности песней этого конкурса.

"Евровидение-1974" проходило в Брайтоне, Англия, и ABBA таки победила, несмотря на противоречивый вердикт "нулевых баллов" от хозяев мероприятия.

Сейчас коллектив считается одним из самых успешных за все времена. В 1970-х и 80-х годах группа состояла из двух супружеских пар: Агнеты Фельтскуг и Бьорна Ульвеуса и Анни-Фрид Лингстад ​​и Бенни Андерссона.

ABBA в 1974 году. Слева направо: Бенни Андерссон, Анни-Фрид Люнгстад, Агнета Фельтскуг, Бьорн Ульвеус (фото: wikipedia)

Оба брака распались, что привело к расколу группы в 1982 году. Однако звезды продолжали зарабатывать деньги через сольные проекты и работу с помощью франшизы.

После почти 40 лет разрыва группа воссоединилась в 2021 году, чтобы выпустить новый студийный альбом "Voyage".

Состояние каждого оценили отдельно, согласно которым каждый участник группы заработал примерно от 200 до 300 миллионов долларов.

Лулу

Шотландская певица Мэри Макдональд Маклафлин Лоури представляла Великобританию на "Евровидении-1969", которое проходило в Мадриде.

В возрасте 20 лет она получила наибольшее количество голосов за свою песню "Boom Bang-A-Bang".

За годы деятельности Лулу выпустила 15 альбомов и даже спела заглавную песню для фильма о Джеймсе Бонде 1974 года "Человек с золотым пистолетом".

Кроме музыкальной работы, артистка также годами была ведущей различных телевизионных шоу, а еще участвовала в таких шоу, как "American Idol", "Strictly Come Dancing" и "RuPaul's Drag Race".

Интернет-источники оценивают состояние звезды в 30 миллионов долларов.

Джонни Логан

Ирландский певец австралийского происхождения победил на "Евровидении" для Ирландии - это произошло 1980 году, и победной стала песня "What's Another Year".

Но на этом карьера певца на "Евровидении" не закончилась. Логан стал первым и до недавнего времени единственным, кто выиграл конкурс дважды - во второй раз забрав трофей в 1987 году.

Музыкант также написал трек "Why Me?", которую исполнила победительница "Евровидения" 1992 года Линда Мартин.

Однако жизнь легенды музыкального конкурса не всегда была легкой. Получив популярность в 1980-х годах, он имел плохие отношения со своим звукозаписывающим лейблом и в 1990-х увлекся алкоголем. Звезда даже думал оставить музыкальную индустрию на фоне личных проблем и переживаний.

Но до этого не дошло, и Логан выпустил ряд студийных альбомов в течение следующих лет карьеры. Он сам профинансировал производство последнего в 2017 году.

Капитал музыканта оценивается примерно в 15 миллионов долларов.

Джонни Логан на своем первом "Евровидении" в 1980 году (фото: wikipedia)