Учасники бойових дій можуть вийти на пенсію достроково: основні умови

Як розповіли у головному управлінні Пенсійного фонду України у Вінницькій області, право на достроковий вихід на пенсію мають:

Чоловіки після досягнення 55 років за наявності страхового стажу не менше 25 років.

Жінки після досягнення 50 років за наявності страхового стажу щонайменше 20 років.

Хто підпадає під категорію учасника бойових дій:

військовослужбовці, особи начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейські, які брали участь у бойових діях

особи, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до пунктів 20 та 21 статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (члени добровольчих формувань)

особи з резервістів, військовозобов'язаних та осіб, які входили до складу добровольчого формування територіальної громади, яким надано статус УБД відповідно до пункту 19 статті 6 (учасники АТО)

Достроковий вихід на пенсію доцільний, якщо:

учасник бойових дій не отримав права на пенсію за вислугу років, передбачену законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених із військової служби та деяких інших осіб"

якщо військовослужбовець продовжує військову службу, але досяг вищезазначеного пенсійного віку та набув необхідного стажу

Однак, є важливий нюанс. Дострокова пенсія за віком не може бути призначена особам, які працювали у військових частинах (вільно наймані люди), які брали участь у бойових діях та яким надано статус УБД. Решта пільг для цієї категорії доступна.

Крім того, у законодавстві передбачено достроковий вихід на пенсію за віком для членів сімей загиблих учасників бойових дій: батькам, дружинам, чоловікам.