Учасники бойових дій можуть вийти на пенсію достроково: основні умови

Учасники бойових дій мають право на достроковий вихід на пенсію. Для цього їм необхідно мати необхідний страховий стаж та досягти певного віку.
Які умови потрібні учасникам бойових дій для дострокового виходу на пенсію читайте нижче.
Як розповіли у головному управлінні Пенсійного фонду України у Вінницькій області, право на достроковий вихід на пенсію мають:
Хто підпадає під категорію учасника бойових дій:
Достроковий вихід на пенсію доцільний, якщо:
Однак, є важливий нюанс. Дострокова пенсія за віком не може бути призначена особам, які працювали у військових частинах (вільно наймані люди), які брали участь у бойових діях та яким надано статус УБД. Решта пільг для цієї категорії доступна.
Крім того, у законодавстві передбачено достроковий вихід на пенсію за віком для членів сімей загиблих учасників бойових дій: батькам, дружинам, чоловікам.
До речі, раніше ми писали, як зміниться порядок нарахування виплат для деяких груп пенсіонерів.
А ще розповідали про те, хто із військових має право на додаткові виплати.