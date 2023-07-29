На пенсіонерів в Україні чекають важливі зміни у нарахуванні виплат: кого торкнеться нововведення

Українським пенсіонерам можуть урегулювати питання щодо призначення виплат тим, хто працював за кордоном. Також зміни можуть торкнутися тих, хто має стаж роботи на території Криму.

Зміни набудуть чинності, коли буде ухвалено законопроєкт №9453 "Про пропорційне нарахування страхового стажу особам, які працюють за межами України".

Зміни для тих, хто працював за кордоном

Зокрема, у проєкті закону пропонується при розрахунку пенсій враховувати для розміру виплат Єдиний соціальний внесок, сплачений в Україні та стаж роботи за кордоном. Це стосуватиметься всіх громадян, які під час вимушеної імміграції змогли знайти роботу. Нововведення охопить близько мільйона майбутніх пенсіонерів.

Робота у РФ

У вислугу років не зараховуватимуть періоди військової служби, починаючи з 19 лютого 2014 року у силовому блоці, на посадах державної служби, в органах місцевого самоврядування, а також інших державних органах Російської Федерації.

Робота в Криму

У проєкті закону пропонують вирішити ситуацію із зарахуванням стажу роботи для українців у Криму. Адже громадянам, які прибули з непідконтрольної Україні території, треба було подавати довідку з Пенсійного фонду РФ про неотримання російської пенсії. Однак отримати таку довідку насправді неможливо – їх просто не видають.

Оформлення пенсії під час війни

Ще одна важлива стаття у цьому законопроєкті - надати можливість звертатися за призначенням пенсії українцям, які тимчасово перебувають за межами країни й не здатні фізично, зокрема через війну, з'явитися особисто до органів Пенсійного фонду. Можна буде звернутись із цим питанням до консульських установ.

На цей момент законопроєкт уже розглянуто та схвалено профільними комітетами та направлено для голосування до Верховної Ради.