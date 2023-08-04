Участники боевых действий могут выйти на пенсию досрочно: главные условия

Участники боевых действий имеют право на досрочный выход на пенсию. Для этого им необходимо иметь необходимый страховой стаж и достичь определенного возраста.
Какие условия нужны участникам боевых действий для досрочного выхода на пенсию - читайте ниже.
Как рассказали в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Винницкой области, право на досрочный выход на пенсию имеют:
Кто попадает под категорию участника боевых действий:
Досрочный выход на пенсию целесообразен, если:
Однако есть важный нюанс. Досрочная пенсия по возрасту не может быть назначена лицам, которые работали в воинских частях (свободно наемные люди), участвовавшие в боевых действиях и которым присвоен статус УБД. Все остальные льготы для этой категории доступны.
Кроме того, в законодательстве предусмотрен досрочный выход на пенсию по возрасту для членов семей погибших участников боевых действий: родителям, женам, мужьям.
Кстати, ранее мы писали о том, как изменится порядок начисления выплат для некоторых групп пенсионеров.
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