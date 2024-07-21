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Фіналіст "Холостячки" відверто розповів про свій досвід батьківства: "Інколи дуже втомлююсь"

Неділя 21 липня 2024 10:31
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Фіналіст "Холостячки" відверто розповів про свій досвід батьківства: "Інколи дуже втомлююсь" Олексій Тригубенко (Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)
Автор: Любов Блажко

Олексій Тригубенко, фіналіст першої "Холостячки" з Ксенією Мішиною, відверто розповів про свої будні з дитиною. У соцмережах чоловік пожартував, що в майбутньому зможе створити курси для інших татусів щодо догляду за малюками.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram зірки.

Що написав Олексій

У stories чоловік зізнався, що днями побив свій особистий рекорд по часу, який проводить із Марком.

"Скоро зможу курси для татусів робити на тему "Як весь день бути з дитиною і не втомлюватись", - пожартував Тригубенко.

Фіналіст &quot;Холостячки&quot; відверто розповів про свій досвід батьківства: &quot;Інколи дуже втомлююсь&quot;

Олексій з сином Марком (Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

В іншій stories він не став приховувати, що все-таки виховання малечі - непростий процес, який потребує певних зусиль.

"Якщо чесно, інколи сам дуже втомлююсь, тому добре розумію батьків - яка це робота. Найголовніше, що я зрозумів, - це робити так, щоб нам обом було цікаво. Тоді час швидко летить і малий щасливий", - зауважив учасник "Холостячки".

Фіналіст &quot;Холостячки&quot; відверто розповів про свій досвід батьківства: &quot;Інколи дуже втомлююсь&quot;

Олексій розповів подробиці батьківства (Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

Що відомо про особисте життя Олексія

Син Тригубенка з'явився на світ в липні минулого року. У жовтні того ж року він разом з обраницею похрестив малюка.

Але розкривати особу матері свого сина поки не став. На одному з фото зірка соцмереж лише засвітив обличчя жінки, яка стала його коханою та народила йому сина.

Фіналіст &quot;Холостячки&quot; відверто розповів про свій досвід батьківства: &quot;Інколи дуже втомлююсь&quot;Фото, де чоловік засвітив обраницю (Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

Про своє батьківство Олексій повідомив доволі раптово, адже до цього рідко висловлювався на тему особистого життя та нічого не розповідав підписникам про те, що невдовзі збирається стати татом.

Фіналіст &quot;Холостячки&quot; відверто розповів про свій досвід батьківства: &quot;Інколи дуже втомлююсь&quot;Фіналіст &quot;Холостячки&quot; відверто розповів про свій досвід батьківства: &quot;Інколи дуже втомлююсь&quot;Олексій став батьком рік тому (Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

Що відомо про участь Тригубенка у "Холостячці"

Чоловік дійшов до самого фіналу романтичного реаліті, але програв. Ксенія обрала не його, а його суперника - коміка і сценариста Олександра Еллерта, який наразі мешкає у США.

Для багатьох прихильників шоу такий вибір Мішиної став розчаруванням, адже вони бачили ідеальним кавалером для неї саме Олексія.

З Еллертом акторка через якийсь час повідомила про розставання.

Фіналіст &quot;Холостячки&quot; відверто розповів про свій досвід батьківства: &quot;Інколи дуже втомлююсь&quot;Олексій Тригубенко і Ксенія Мішина на "Холостячці" (Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

До слова, Олексій Тригубенко - український підприємець та блогер. На своїй сторінці він ділиться подробицями повсякденного життя, а також активно розповідає про інвестування.

Тим часом дружина Жені Кота показала фігуру через 10 днів після пологів.

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