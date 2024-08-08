Участник "Холостячки" впервые показал фото своей "мудрой" возлюбленной

Участник первого сезона шоу "Холостячка" Евгений Ковтуненко наконец приоткрыл занавес своей личной жизни и рассказал о таинственной блондинке с бантиком, о которой он ранее неоднократно упоминал в своем блоге.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram юриста и бизнесмена.

Евгений Ковтуненко со своей возлюбленной (фото: instagram.com/kov2nenko)

"У нас тут юбилей. Сегодня 5 месяцев, как мы вместе", - отметил предприниматель в подписи к фото.

Таким образом Ковтуненко решил официально объявить о своих отношениях и показать подписчикам фото девушки, которую он нежно называет Маруся.

"Мы познакомились в декабре, но встретились впервые 8 марта", - отметил участник "Холостячки".

Ранее предприниматель не показывал лицо своей девушки (фото: instagram.com/kov2nenko)

Также Евгений Ковтуненко рассказал подробнее о своей возлюбленной. Она непубличный человек, имеет свой бизнес, а также хорошую закалку, так как ранее профессионально занималась спортом - КМС по художественной гимнастике. Девушка предпринимателя обожает читать детективы и вникать во всевозможные расследования.

"Это самая мудрая женщина в мире - потому что я иногда не знаю, как она меня вывозит", - поделился юрист своими наблюдениями.

Ковтуненко с любимой на одном из праздников (фото: instagram.com/kov2nenko)

Еще одно качество, которое отметил герой "Холостячки", - это чувство юмора.

"Очень неожиданно встретить человека с чувством юмора таким как у меня", - подчеркнул он.

Евгений Ковтуненко (фото: instagram.com/kov2nenko)

Как отреагировали подписчики Ковтуненко

Фолловеры ресторатора тут же принялись комментировать публикацию, желая паре любви и взаимопонимания:

"Это так чувственно, когда вот так мужчина рассказывает о своей женщине. Евгений, наконец!!! Здорово, что Вы дождались и встретили именно своего человека".

"Евгений, видно, что ты влюблен. Желаю, чтобы это состояние стало длиной в жизни и было взаимным".

"Поздравляю! Как круто, что вы дополняете друг друга. Будьте счастливы!".

"Радуюсь за вас, звезды сошлись. Еще после Холостяка хотелось, чтобы Вы нашли ту же девушку, СВОЮ! Приятно читать Ваше сообщение. Счастья вам!".

К комментариям также присоединился еще один участник "Холостячки" Алексей Тригубенко, отметив, что эту девушку очень любят дети.

Ковтуненко с возлюбленной и сыном Алексея Тригубенко (фото: instagram.com/kov2nenko)

"Ее любят дети! Невероятная пара! Обнимаю вас", - не сдерживая эмоций, написал Тригубенко.

Напомним, Евгений Ковтуненко боролся за внимание актрисы Ксении Мишиной в рамках первого сезона шоу "Холостячка". Его называли победителем проекта, но мужчине не удалось дойти даже до финала. После этого "юрист на миллиард" честно признался, что причиной его ухода из проекта стало отсутствие взаимной химии с Мишиной.

Евгений Ковтуненко и Ксения Мишина на проекте (фото: instagram.com/kov2nenko)