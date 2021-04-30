Убийцу 7-летней Маши Борисовой никто из родных хоронить не хочет: что известно

Уже около недели после суицида подозреваемого в убийстве 7-летней Маши Борисовой из села Счастливое, тело 62-летнего мужчины находится в морге в Херсоне - его никто не забрал, чтобы похоронить.

Источник издания в полиции рассказал, что все связанные с самоубийством Николая, который повесился в СИЗО на кусках простыни, следственные действия завершены, и эксперты уже провели вскрытие.

Также имеется прокурорское разрешение на похороны, однако никто из родных умершего не спешит это сделать.

Многие жители села Счастливое категорически против того, чтобы хоронить подозреваемого в зверском убийстве ребенка на местном кладбище рядом с его жертвой.

Также сообщается, что родственников в Украине у него нет.

Отметим, что как рассказывали прежде члены громады, у Николая есть трое детей. Двое из них якобы живут в РФ. Сам мужчина также родился в России, и в Счастливое приехал 35 лет назад с женой и дочкой Еленой, где тут у семьи родилось еще два сына. Когда дочка выросла, то уехала на заработки в Польшу, а потом осела в РФ. Позже сыновья Николая тоже уехали в Россию куда-то на заработки. Через некоторое время дочка забрала мать к себе. Последние четыре года Николая жил один в квартирке в двухэтажном бараке в 100 метрах от дома Маши Борисовой и дружил с отцом девочки.

Стало известно, что взрослая дочь Николая, которая проживает в России в Санкт-Петербурге, уже звонила и общалась со следователем, ведущим уголовное производство. Елена заявила, что взять на себя хлопоты, связанные с похоронами, согласилась дальняя родственница ее отца. Ей и предстоит вести переговоры с полицией.

Если родственница Николая так и не выйдет на контакт с правоохранителями, самоубийцу похоронят за казенный счет. Вероятнее всего, на кладбище у поселка Геологов под Херсоном.