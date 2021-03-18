Подозреваемый в убийстве Маши Борисовой во всем сознался (видео)

В Херсонской области подозреваемый в убийстве 7-летней Марии Борисовой признался в содеянном. Также причастность к преступлению подтвердила ДНК-экспертиза.

Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко на своей Facebook-странице.

"Он признался, как тело мертвой 7-летней Марии Борисовой засунул в мешок и завязал его каким-то шнуром и поясом. Так, для следствия его признание важно. Но более значимым является вывод ДНК-экспертизы. Биологические образцы, найденные на погибшей девочке, принадлежат задержанному. Это факт", — сообщил Клименко.

Также в Нацполиции отметили, что у мужчины было четыре ходки в тюрьму.

"Мы сразу были уверены, что взяли именно этого. Но он долго отрицал. Опыт общения с людьми в погонах у него есть, ведь за плечами - 5 лет тюрьмы - это последняя ходка, а их было 4", - рассказал Клименко.

Сейчас подозреваемый остается под стражей. Полиция собирает и надлежащим образом оформляет доказательную базу.

"И никакие манипуляции не помешают - мы действуем по Закону и по совести. За это ужасный поступок он должен ответить", - резюмировал Клименко.

Заключение ДНК-экспертизы (Скриншот)

Подозреваемый сознался в убийстве Марии Борисовой

Напомним, что 7-летняя Маша Борисова исчезла в селе Счастливое Херсонской области вечером 7 марта. 11 марта тело девочки нашли в пластиковом пакете в заброшенном сарае, хотя это место неоднократно было осмотрено поисковиками ранее. Вероятно, что убийца где-то прятал тело, а затем подбросил его туда, в надежде, что операция по розыску Маши свернулась и на это место они не вернутся.